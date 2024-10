Lidovci budou volit místopředsedy strany. Výborný řekl, koho by si přál

Vedle Bělobrádka jmenoval náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka, starostku obce Kravaře Moniku Brzeskovou, která by Miss České republiky v roce 1995 ještě pod jménem Monika Žídková, či náměstka ministra zahraničí Eduarda Huliciuse.

O tom, že ani podpora zvoleného předsedy nic negarantuje se v pátek přesvědčil ministr životního prostředí Petr Hladík, kterého delegáti opakovaně nepodpořili při volbě prvního místopředsedy strany. A Hladík to těžce nesl.

Já vlastně nevím, proč jste mě nezvolili. Mám tu stranu rád a rád bych to věděl,“ postěžoval si Hladík delegátům sjezdu KDU-ČSL.

iDNES.cz v kuloárech zaznamenal dvě možná vysvětlení. Jedno je, že části strany není příliš po chuti zelená politika ministra, druhé vysvětlení bylo, že Hladík je až příliš ambiciozní a není mezi kolegy až tak oblíbený.

Bělobrádek, který převzal KDU-ČSL po volebním propadu v roce 2010 a o několik let později ji dostal znovu do Sněmovny, získal v pátek nejsilnější mandát. Hlas mu odevzdalo 197 delegátů, ke zvolení mu přitom stačilo 144 hlasů. Bělobrádka i Hladíka Výborný jmenoval mezi kolegy, které by si přál do nejužšího týmu.

Nominace na post místopředsedů mohou lidovci dávat do soboty do 9 hodin.