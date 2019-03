Rodičovská naroste na 300 tisíc korun, ale ne všem. Kdy je výhodné mít dítě?

PRAHA Devět měsíců a 10 dní zbývá do konce roku 2019. A právě těchto deset dní může hrát zásadní roli. Zvlášť pro rodiče, kteří plánují v blízké době potomka. Podle pondělní dohody koaliční rady totiž těm, kterým se narodí dítě po 1. lednu 2020, bude náležet vyšší rodičovský příspěvek. Ze současných 220 tisíc naroste na 300 tisíc korun.

Náramně tak tato situace připomíná přelom let 2010 a 2011. Tehdy se totiž rušilo porodné. Jen chvíli po Silvestru, v čase 0.25 se na Nový rok v Brně narodil i Davídek. Jeho rodiče již proto neměli nárok na 13 tisíc korun coby porodné. V moravské metropoli se první den roku 2011 vůbec narodilo méně dětí než obvykle. Naopak Silvestr roku 2010 byl pro porodníky náročnější. „Snad jako by se maminky snažily stihnout to dříve, ještě před Novým rokem,“ řekla tehdy ČT mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Mrázová. „Celkově se v Brně na Nový rok narodily jen čtyři děti, z toho jedno ve Fakultní nemocnici. Průměrně se tady denně rodí kolem osmi dětí,“ doplnila.

Méně porodů však demografové napočítali i napříč republikou. O silvestrovské noci roku 2010 se narodilo během 298 porodů 304 živých dětí. O den později, na Nový rok, matriky uvádějí 190 porodů a 191 živě i mrtvě narozených. Demografka Jitka Rychtaříková z Přírodovědecké fakulty UK se však zdráhá z těchto čísel usuzovat, že by některé matky za každou cenu rodily, aby ještě měly nárok na porodné. „Musíme také brát v potaz naplánované císařské porody,“ upozorňuje. Přesto nevylučuje, že politika má na rozhodnutí, kdy pár založí rodinu, vliv.

„Plánované rodičovství je díky antikoncepci mnohem častějším jevem, než tomu bývalo dříve. A když se podíváme do minulosti, česká populace navíc vždy aktivně reagovala na politické sliby,“ uvedla Rychtaříková. Zmiňuje roky 1966 a 1967, kdy tehdy vládnoucí komunisté oznámili prorodinná opatření. Nastala dvouletka, kdy se rodilo více dětí. Obdobná situace podle ní nastala v 70. letech minulého století. Upozorňuje také, že v roce 2018 mírně klesla takzvaná úhrnná plodnost – tedy počet živě narozených dětí na jednu ženu oproti předchozímu roku – tedy 1,67 dítěte na ženu. „Může se stát, že se v roce 2019 narodí méně dětí, ale ne nijak dramaticky, a v roce 2020 se pokles zastaví,“ dodala Rychtaříková.