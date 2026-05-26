Mimořádně vysoké teploty na konci května nekončí. A nejspíš ještě porostou. Důvodem je silná oblast vysokého tlaku nad střední a západní Evropou, kterou meteorologové nazývají tepelná kupole.
Co je tepelná kupole
Tepelná kupole (v angličtině heat dome, někdy se také překládá jako tepelný dóm) je oblast vysokého tlaku vzduchu, která vzniká nad konkrétním územím a funguje jako poklice: stlačuje pod sebou vzduch a tím brání příchodu studenějších front. Zároveň brání proudění, a tak znemožňuje vznik výraznější oblačnosti nad daným místem.
V současnosti je tato oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední a západní Evropou a přináší horký vzduch ze severu Afriky. Výsledkem je, že teploty v následujících dnech ještě porostou.
Jaké teploty jsou v Evropě
Očekávané teploty v Evropě budou 10 až 15 stupňů nad dlouhodobým průměrem pro konec května, který je v Česku kolem 20 °C.
V Česku v uplynulých dnech teploty atakovaly 30 stupňů a nejinak tomu bude v dalších dnech. „Pro oblast Prahy, Plzeňska a části Středočeského a Ústeckého kraje a jižní Moravu platí varování před teplotami vyššími než 31 °C,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí v úterý a ve středu, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky.
Francie v pondělí zaznamenala nejteplejší květnový den své historie. Teploty tento týden dosáhnou 33 až 36, na některých místech až 38 °C, což je i vzhledem k dlouhodobým teplotám velmi extrémní počasí, upozornil v Le Monde klimatolog Christophe Cassou. Meteorologové vydali výstrahu a podle agentury AFP je to poprvé, co byl výstražný systém aktivován tak brzy v roce.
Španělsko své historické květnové teplotní maximum 44 °C zřejmě nepokoří, zato si vysoce nadprůměrných teplot užije nejdéle.
Portugalsko, které má květnový rekord nad 40 °C, je na tom podobně. Ani zde se padnutí rekordu neočekává, zato dlouhotrvající vedra ano.
Ve Velké Británii padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. „Meteorologové označili situaci za bezprecedentní, protože podobné rekordy bývají překonávány spíše o desetiny stupně, nikoliv o více než dva stupně najednou,“ píše Guardian. Dosavadní rekord byl 32,8 stupně. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem pátého měsíce roku za 79 let.