‚Kdy přijdeme na řadu?‘ ptají se diplomaté. Z českého vakcinačního plánu jsou nervózní

PRAHA Už v polovině ledna se zahraniční diplomaté akreditovaní v Česku snažili dopátrat, jak to bude s jejich očkováním proti covidu. Řada členů diplomatického sboru, zejména těch z evropských zemí, se totiž podřizuje českému vakcinačnímu plánu, který ale ambasadorům příliš klidu nepřidá.

„Mezi diplomaty to jednu dobu pěkně vřelo, české autority je vůbec o ničem neinformovaly, nikdo pak nevěděl, na čem vlastně je a zda se případně diplomaté nepokusit o očkování ve své či jiné zemi, kde by třeba přišli na řadu rychleji. To není ale moc případ zemí EU, kde je situace s tempem očkování v mnoha případech obdobná,“ řekl pro Lidovky.cz vysoce postavený diplomat.

Mlčení ministerstva zahraničí se rozhodl prolomit už v polovině ledna doyen – tedy hlava a mluvčí diplomatického sboru – apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. V dopise adresovaném diplomatickému protokolu (odboru ministerstva zahraničí - pozn. red.) jménem sboru žádal nástin očkovacího scénáře. Svou žádost opakoval po přesně dvou měsících, patrně pro absenci dřívější odpovědi. Tentokrát se ledy pohnuly.

Charles Daniel Balvo

„Jako doyen diplomatického sboru jsem v kontaktu s úřadem diplomatického protokolu ministerstva zahraničních věcí, který je v procesu příprav programu týkajícího se očkování členů diplomatického sboru, o němž budu včas informován,“ řekl pro Lidovky.cz velvyslanec Svatého stolce.

„Pokud jde o Vatikán, zdravotnická služba má program očkování obyvatel a zaměstnanců Vatikánského městského státu i diplomatů akreditovaných u Svatého stolce,“ popsal situaci v nejmenším státu světa.

Absenci údajů potvrdila i britská ambasáda. „Mohu potvrdit, že české ministerstvo zahraničí kontaktovalo naše velvyslanectví ohledně očkování zaměstnanců velvyslanectví. Bližší informace či instrukce ale momentálně nemáme k dispozici,“ sdělila šéfka tiskového oddělení Eva Bouchalová.

Podrobnější informace se podle mluvčí Černínského paláce Zuzany Štíchové diplomaté dozví až poté, co postup jejich vakcinace schválí vláda. „V plánu je očkování členů diplomatických misí v ČR dle aktuálně platného vakcinačního plánu ČR, tedy primárně podle věku, tedy podle stejných pravidel jako pro české občany. Protože diplomaté se nemohou k očkování registrovat přes centrální systém, povede evidenci diplomatický protokol MZV,“ popsala pro Lidovky.cz Štíchová.



Diplomatický pas tak v Česku jako vstupenka do světa dříve očkovaných neplatí, s upřednostňováním pracovníků diplomatických misí se nepočítá. Ostatně jako v řadě jiných zemí. Ambasadoři i jejich rodinní příslušníci si musí zkrátka počkat, až na ně přijde „věková“ řada. Téměř sedmdesátiletého papežského nuncia dlouhá fronta nečeká, jeho věková skupina by se mohla registrovat již od středy. Kdy přijdou na řadu mladší diplomaté, je zatím ve hvězdách.

Jasno nemají ani někteří Češi působící na zahraničních misích. Tam, kde očkování jede jako po drátku, už diplomaté dávku dostali, mnohde však rovněž stojí ve frontě dle věku. Českým diplomatům v zahraničí MZV doporučuje jen vakcíny registrované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

„Nebude se však zaměstnanci bránit osobnímu rozhodnutí, zvolí-li vakcínu takto neregistrovanou,“ řekl Jakub Augusta z odboru komunikace ministerstva.

Mezi takovéto látky patří ruská vakcína Sputnik V či čínská Sinopharm. Obě nabízí zájemcům o očkování, tedy i diplomatům, třeba Maďarsko, Rusko či Srbsko.

Očkovací premiant Izrael nespoléhá na jiné státy. Své diplomaty na pár dní stáhl a naočkoval je americko-německou vakcínou Pfizer/BioNTech sám na svém území. V Česku i jinde by přišli na řadu až poté, co bude populace Svaté země dávno proočkována.