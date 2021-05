Kdy skončí chladné jaro? Teploty budou o víkendu podprůměrné, příští týden slibuje zlepšení

Praha Podprůměrné teploty, které v Česku panují s krátkým přerušením již více než měsíc, budou pokračovat i o nadcházejícím víkendu. Srážek by ale mělo být o něco méně než v průběhu pracovního týdne, hlavně v neděli se můžeme těšit na docela slunečné počasí.

Chystáte-li se na výlet do přírody, naplánujte si jej spíše na druhý víkendový den. Ani v neděli však nečekejte „letní“ povětrnost, maximální teploty zůstanou s přehledem pod dvaceti stupni. Tedy i nadále hluboko pod průměrem příslušným k této roční době. Pokračuje tak trend od poloviny dubna, který byl jen nakrátko přerušen teplou vlnou kolem druhého květnového víkendu.

V noci na sobotu bude pokračovat chladné a vlhké proudění od severu, což srazí minimální teploty k 5 °C – tedy výrazně níže než je v tuto roční dobu obvyklé. To samé platí o teplotních poměrech během dne, na většině území Česka se rtuť teploměru nedostane nad 16 °C. Obloha bude oblačná až zatažená s poměrně častými přeháňkami, které se častěji objeví během odpoledne. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Foukat bude jen mírně ze severních směrů.

Také noc na neděli bude poměrně chladná, v průběhu dne nás ale čeká přece jen příznivější povětrnost. Zejména v první polovině dne by mělo hodně svítit slunce, dešťové přeháňky předpovídá prognóza jen výjimečně a na většině území Česka by nemělo pršet vůbec. Teploty se však v porovnání se sobotou „polepší“ jen minimálně, hlavně v severních a západních Čechách by odpoledne mohlo být až 18 °C. Pocitovou teplotu bude i nadále korigovat směrem dolů severní vítr.

Pokud se vydáte na hory, bude dobře si přibalit zimní doplňky: třeba na hřebenech Krkonoš dosáhne maximální teplota přes den na 8 °C a ta pocitová zůstane jen pár stupňů nad nulou.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Oteplení až koncem příštího týdne. Možná

Prognóza na příští týden, známá v době publikace tohoto příspěvku, počítá až do středy jen s velmi pozvolným oteplováním na maximální denní hodnoty kolem 20 °C. Dobrou zprávou je, že vzduch by již neměl být tak vlhký jako v předcházejících týdnech – pršet by tedy v Česku mělo jen výjimečně a převládat by mohla polojasná či dokonce jasná obloha.

Přílivu teplejšího vzduchu, který by povětrnost srovnal zhruba na hodnoty běžné v této roční době, bychom se mohli dočkat v závěru příštího týdne. Evropský model ECMWF předvídá pro čtvrtek a pátek pro Česko teploty v rozmezí od deseti stupňů v noci po 24 °C během dne. Jde ale o předpověď se značným předstihem, která se ještě může výrazněji dopřesňovat.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.