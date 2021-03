Kdy začne a skončí, elektronicky či na papíře, jak vyplnit dojíždění? Otázky a odpovědi ke sčítání lidu

Může se to zdát jednoduché, některé otázky ke sčítání lidu však samy o sobě zcela jasné nejsou. Třeba co dělat, když je člověk v době sčítání v karanténě, nebo jak vyplnit informaci o dojíždění, když spousta lidí už měsíce pracuje ze svého domova. Lidovky.cz sestavily podrobný přehled v základních otázkách a odpovědích.

Kdy to začne?

Sčítání lidu odstartuje už tuto sobotu 27. března. Nejdřív bude probíhat fáze, kdy bude možné vyplnit dotazník online, a to až do 9. dubna. K dispozici bude na stránkách onlinescitani.cz. Je možné ale také využít mobilní aplikaci Sčítání21, která je k dispozici jak pro iOS, tak pro Android. Ta bude ke stažení v den, kdy se elektronické sčítání spustí.

Od 17. dubna až do 11. května bude probíhat takzvané listinné sčítání. Listinný formulář bude možné získat od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Komisaři budou ty obyvatele, kteří nevyplnili dotazník online, kontaktovat, a v předem stanoveném termínu přinesou formulář k nim domů. Termín přijde předem do schránky. Kontaktní místa se pak nacházejí ve vybraných pobočkách České pošty nebo krajských správách Českého statistického úřadu. Sčítání je ze zákona povinné.

Co když jsem v karanténě?

Pokud je člověk v izolaci, ideální je vyplnit formulář online. Jestliže je už ale po termínu elektronického sčítání, pak je potřeba pečlivě dodržovat všechna hygienická nařízení. Je také možné poprosit jiného člena domácnosti, aby dotazník vyplnil. Musí ovšem znát všechny potřebné informace.

Jak odevzdat listinný formulář?

Spolu s dotazníkem dostanou lidé i odpovědní obálku, kterou je pak možné zdarma odeslat poštou. Adresa už je předvyplněná. Je také možné dotazník odevzdat na kontaktních místech.

Koho se sčítání týká?

Povinnost zapojit se do sčítání mají všichni s trvalým pobytem v Česku. Týká se ale i těch, kteří mají v tuzemsku pouze přechodný pobyt na více než devadesát dnů, a také lidí, jimž byl udělen azyl. Sčítání se naopak nemusí účastnit lidé, kteří pobývají v Česku méně než devadesát dnů, nebo osoby s diplomatickým pasem.

Platí to i pro cizince?

Ano. Pokud mají v Česku trvalý pobyt nebo zmíněný přechodný pobyt na více než devadesát dnů, povinnost pro ně platí také. Nezáleží pak na tom, kde člověk žije, ani na tom, jaké má občanství, pokud platí výše řečené.

Musí se sčítat i Češi žijící v cizině?

I pro ně je sčítání povinné. Znovu ale platí, že to je za předpokladu trvalého pobytu v Česku. Pokud to platí a dotyčný má i jiné občanství nebo je hlášen k pobytu i v zahraničí, pořád by se měl sečíst. To se přitom týká většiny českých občanů, kteří žijí v zahraničí. Málokdy se totiž stává, že si po vystěhování trvalý pobyt zruší. A pozor, v cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář, lhůta pro vyplnění tedy končí 9. dubna.

Proč je sčítání nutné, když má stát některé informace k dispozici?

Sčítání by mělo zajistit odpovědi na ty otázky, které nelze jinak zjistit. Velká část údajů se přebírá přímo z registrů státu. V něm ale například zcela chybí registr bytů nebo některé informace o vzdělání, ekonomické aktivitě, zaměstnání, dojíždění, adresy obvyklého bydliště, školy nebo práce. Ze státních registrů není možné ani získat informace o tom, jaké je složení českých domácností.

Jak je to s informacemi, které o sobě poskytnu?

Veškeré údaje, které se při sčítání zjistí, budou využity výhradně ke statistickým účelům. Výsledky pak budou zpřístupněny pouze v souhrnné podobě, nebude tak možné zjistit údaje o jednotlivcích. Takové údaje nebudou zpřístupněny ani státním úřadům nebo orgánům veřejné moci. Sčítání je také v souladu s GDPR, tedy s nařízením o ochraně osobních údajů. Při zpracování se dodržují zásady pro zpracování osobních údajů. Při zpracování jsou osobní údaje anonymizovány, po skončení pak trvale zlikvidovány.

Proč není sčítání anonymní?

Důvod je jednoduchý. Musí být jasné, že se každý člověk sečetl jen jednou. Bez potřebných osobních údajů by navíc nebylo možné informace, kterými disponuje stát, vytahat z jednotlivých registrů. Výsledky jsou vždy anonymní.

Kolik času zabere vyplnění formuláře?

Závisí to na počtu lidí v jedné domácnosti. Průměrně trvá vyplnění společné části dokumentu za byt a domácnost deset minut. Druhá část pak pět minut na jednu osobu. Rychlejší je vyplnění online formuláře, protože se zobrazí jen relevantní otázky. V případě dítěte se tak například nezobrazí dotaz na zaměstnání.

Kolik je to formulářů dohromady?

Jeden, do kterého se vyplňují otázky o bydlení, složení domácnosti a jejích členech. Formulář je možné vyplnit i za jiné osoby, pokud k tomu dají souhlas. Dotyčný však musí znát všechny požadované informace, mezi nimi je i rodné číslo nebo číslo osobního dokladu.

Je nutné vyplnit všechny otázky?

Většina otázek je povinná. Dobrovolné jsou pouze otázky týkající se národnosti a náboženského vyznání.

Jak nyní vyplnit otázku o dojíždění do práce, když trávím čas na home office?

Vyplňují se tak, jako kdyby pandemie skončila a život se vrátil k normálu. Pokud tak bude člověk po skončení opatření do práce nebo do školy dojíždět, pak odpoví, jakoby dojížděl. Pokud někdo už nyní ví, že bude z domova pracovat, i když opatření skončí, pak odpovídá podle adresy svého bydliště.

Co když je trvalé bydliště jinde než to skutečné?

Při sčítání se zjišťuje takzvané bydliště obvyklé. To znamená, že člověk vyplňuje adresu, na které skutečně bydlí.

Jak je to u nájmů?

Za daný byt vyplňuje dotazník ten, kdo v něm bydlí. Vlastník domu nebo bytu tak údaje o jednotlivých nemovitostech nevypisuje, vyplňují si je sami nájemníci.

Co s chatou či chalupou?

Sčítací formulář se za ně vyplňuje pouze tehdy, pokud tam člověk skutečně bydlí.

Co hrozí, když se sčítání neúčastním?

Pokuta. A ne ledajaká, Pokud formulář člověk nevyplní, ani ho za něj nevyplní nikdo jiný, hrozí dotyčnému pokuta deset tisíc korun. Ještě vyšší sankce padne za zneužití údajů ze sčítání, a to až ve výši půl milionu.