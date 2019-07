Kdyby nás nerozprášili, ve Vidkunu by uvízli další podezřelí, míní bývalý detektiv Šlachta

K soudu doputuje citlivý případ, který před čtyřmi lety rozbouřil politické vody. Psal se říjen roku 2015 a protimafiánský útvar spustil na Hané rozsáhlou operaci. V síti detektivů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) pod vedením Roberta Šlachty skončili kvůli údajné korupci a vynášení informací z trestních spisů tehdejší hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), někdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj, bývalý olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec a vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. V pondělí žalobci rozhodli, že na čtveřici obviněných osob podají obžalobu, čímž případ tak za několik měsíců zamíří před krajský olomoucký soud.

Tehdejší šéf ÚOOZ Roberta Šlachta v rozhovoru pro LN říká, že propojení politiků, policistů a podnikatelů je zrůdnost. Vidkun později přispěl k podříznutí větvě pod jeho protimafiánským útvarem. „Už tehdy jsme měli informace ze zájmového prostředí, že jsme si dovolili moc a že do roka bude po útvaru,“ míní dnes zástupce šéfa Generálního ředitelství cel.

LN: Vyšetřovatelé podali obžalobu v kauze Vidkun, kterou na podzim 2015 rozpracoval vámi vedený Útvar pro odhalování organizovaného (ÚOOZ). Jak dnes na tento případ vzpomínáte?

Považuji Vidkun za jednu z nejdůležitějších a nejzásadnějších kauz ÚOOZ. Složité to bylo v tom, že jsme vyšetřovali věc z prostředí bezpečnostních sborů. Jelikož znali naši formy práce, velmi sofistikovaně se bránili. Že jsme šťouchli do citlivé záležitosti, svědčilo i to, že po zahájení vyšetřování následovaly výpady vůči zpracovatelům a vyšetřovatelům kauzy.

LN: Byl to pro váš útvar komplikovaný případ?

Vyšetřovat vynášení informací z policejních spisů je jednou z nejsložitější disciplín, zároveň je to velká zrůdnost. Propojení bezpečnostních sborů, podnikatelů a politiků je hodně nebezpečné.

LN: Mezi obviněnými skončili důležití policisté, politici a mocný podnikatel. Vnímal jste tehdy či po spuštění zásahu tlak?

Vidkun přispěl k destabilizaci policie a později i zrušení celého ÚOOZ. Už tehdy jsme měli informace ze zájmového prostředí, že jsme si dovolili moc a že do roka bude po útvaru. Ještě více jsme určité lidi naštvali vyšetřováním další citlivé kauzy Beretta, ve které šlo také o unikání informací.

LN: Zpětně viděno, byl Vidkun jedním z důvodů, které přispěly o několik měsíců později k zahájení kontroverzní a neplánované policejní reorganizace, v jejímž důsledku váš útvar zanikl?

Vidkun byl jedním z důvodů, proč nás rozprášili. Vyšetřovatelé, kteří na případu pracovali operativně – v čele s detektivem Jiřím Komárkem – u případu posléze skončili. Mojí domněnkou je, že odchodem vyšetřovatelů daného případu se vyšetřování zbrzdilo, neboť se přetrhaly vazby z doby zpracování kauzy. Podle mě to mohlo jinak skončit ještě obviněním dalších osob. Bohužel nás zlikvidovali a museli jsme odejít.