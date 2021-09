Když majetek nemá nebo ho zašantročí, stát se k penězům nedostane, líčí Stříž úskalí trestů pro firmy

Lidovky.cz: Co vidíte z dat o trestní odpovědnosti právnických osob?

Za dobu existence zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se nepotvrdily pesimistické ani jiné extrémní předpoklady. Nebyly a nejsou stíhány tisíce právnických osob. Soukromý sektor ani ekonomika se neruinují. Nepotvrdilo se ani účelové stíhání právnických osob jenom proto, že si to někdo vymyslel. Zároveň se ale nepotvrdilo ani to, že by se nestíhal nikdo, protože to policisté a státní zástupci neumí.