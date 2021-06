‚Když vidím koleno na šíjí, strážníky napomínám.‘ Experti z EU varují před zaklekáváním

Teplice/Minneapolis Smrt teplického Roma Stanislava Tomáše po zákroku policie rozproudila debatu. Nejen komunita českých Romů, ale i světová média případ srovnávají se smrtí Afroameričana George Floyda, který se stal symbolem policejní brutality a hybatelem boje proti systémovému rasismu. Evropští policejní experti upozorňují na nebezpečí zaklekávacích technik při zadržování podezřelých. V České republice se v souvislosti s případem v Teplicích chystá demonstrace.

Incident se odehrál minulou sobotu v Teplicích, místní obyvatel ho zaznamenal mobilním telefonem. Na videu jsou tři policisté, jeden z nich po dobu pěti minut klečí na šíji zdrogovaného Roma Stanislava Tomáše. Ten později v sanitce zemřel.

V uplynulém týdnu se objevila řada vyjádření, která popírala jak srovnání s případem z Minneapolisu, tak jakékoli pochybení policistů. „Žádný český Floyd,“ konstatovala Policie ČR na twitterovém účtu. Smrt Tomáše dle vyjádření policie, ve kterém se odvolávala na předběžné závěry pitvy, neměla se zákrokem nic společného. Trestný čin v jednání policistů nespatřuje ani Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), ve čtvrtek na svém webu oznámila, že úkony trestního řízení zahajovat nebude. Slova policistů podepsal ministr vnitra Jan Hamáček, složkám vyjádřil „plnou podporu“. Premiér Andrej Babiš strážníkům dokonce poděkoval. Policii v neděli podpořil i prezident Miloš Zeman, jak informoval server Lidovky.cz



Na veřejnosti vystoupila řada policejních instruktorů a odborníků na výcvik bezpečnostních složek. Ti tvrdí, že při správně provedeném zakleknutí zátylku člověka udusit nelze. Podle instruktora Pavla Černého byl zákrok policistů adekvátní. „V tom, co jsem viděl, nespatřuji pochybení,“ řekl Černý pro web Novinky.cz a upozornil na to, že muž ohrožoval své okolí, neposlouchal příkazy policistů a byl pod vlivem omamných látek.



Ještě není rozhodnuto

V zahraničí se ale objevují i jiné názory na techniku zakleknutí. Belgický policejní instruktor Stany Durieux podle zpravodajství Voice of America uvedl, že praktiku nedoporučuje. „Když při výcviku vidím koleno na šíjí, strážníky napomínám,“ řekl Durieux minulý červen v kontextu smrti George Floyda. V Německu mají bezpečnostní složky doporučeno se oblasti krku úplně vyhnout a ve výjimečných případech zaklekávat částečnou vahou na hlavu, takový zákrok je ovšem přípustný pouze v případě ohrožení života a jen na nezbytně nutně dlouhou dobu.

Britský profesionální orgán pro výcvik policie College of Policing doporučuje, aby strážnici podezřelé co nejrychleji dostali do pozice na bok, sedu nebo kleku. Londýnské policejní oddělení zase varuje před „jakýmkoli zákrokem, který působí tlak v oblasti krku, jelikož může být vysoce nebezpečný“. V USA podle serveru Washington Post praktiky škrcení a klečení na krku zakázalo 32 z 65 největších policejních oddělení. Spojitost mezi tím, že osoba leží obličejem k zemi a je na ní vyvíjen tlak, s omezenou funkcí plic, potvrzuje i vědecká studie publikovaná v odborném časopise Medicine, Science and the Law.

K vyšetření události z Teplic vyzvala Rada Evropy a celá řada neziskových organizací. Šetření ještě není u konce, i když tak působí vyjádření policie a vlády. Případem se nyní zabývá vnitřní policejní kontrola krajské policie v Ústí nad Labem, dále i zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Výsledky se očekávají po detailním přezkoumání pitevní zprávy a vyslechnutí očitých svědků v následujících měsících.

Systémový rasismus

Srovnání s americkým případem George Floyda se nabízí kvůli občanským nepokojům. V sobotu se pieta teplických obyvatel změnila v demonstraci, na které účastníci volali hesla odsuzující rasismus. Na poslední středu v měsíci plánují aktivisté happening „Na romských životech záleží“. Název přímo odkazuje na hnutí Black Lives Matter, které nabralo na síle právě po úmrtí Afroameričana z Mineapolis. George Floyde zemřel 25. května minulého roku, poté co mu bývalý policista Derek Chauvin devět a půl minuty klečel na krku při zatýkání za platbu falešnou bankovkou. V pátek byl Chauvinovi za vraždu Floyda stanoven trest 22 let a šest měsíců vězení.