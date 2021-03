Kellnerovy miliony mířily do školství, vědy i Cimrmana. Na očkování ve svém komplexu už miliardář přihlížet nebude

Praha Všude okolo je jen les a zase jenom les. Až najednou se stromy rozestoupí a je vidět velké, dokonale oblé kolo. Málokdo by uprostřed Jizerských hor čekal heliport. To, že někde za ním ještě bude nějaká chalupa, dává tušit jen plot táhnoucí se do neznáma.

Místní vědí, kde jsou. Na prahu pozemku Petra Kellnera, nejbohatšího Čecha. Neználci si řeknou, že vlastní heliport je demonstrace moci. Kellner ho však poskytl k využití záchranářům.

Podnikatel patřil k lidem, ke kterým by poměrně přesně sedělo přirovnání paní Columbová, kterou nikdo nikdy neviděl. Kellnera snad ano, ovšem pro širokou veřejnost zůstával tajemným mužem, který jednou za čas, ale opravdu dlouhý čas, poskytl někomu rozhovor. Jinak ho pravděpodobně vnímali ti, kteří se ocitli ve středu jeho dobročinnosti. Kellner totiž stál za více projekty, než je přistávací plocha pro vrtulník na Jizerce, který slouží i nedaleké Horské službě. Kdybychom ještě zůstali v osadě Jizerka, miliardář zde vybudoval silnici, za kterou jsou místní dodnes vděční. Ostatně Kellner sice trávil hodně času v zahraničí, jeho život ale zůstával v tuzemsku. „Žiji tady. Sice hodně cestuji, ale normálně tady funguji. Jezdím v Česku pod týpí, protože ten les tady prostě voní jinak než kdekoli jinde,“ uvedl v roce 2007 v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Angažoval se především v podpoře školství. V roce 2002 založil s manželkou Renátou nadaci, která podporuje vzdělání sociálně znevýhodněných studentů. V rámci akce Pomáháme školám podporoval vzdělávací instituce napříč republikou – v Mostě, Jablonci, Liberci, Jičíně. LÉKO: Kellner žil naplno, jeho nápady budou chybět. PPF najednou nemá krále ani korunního prince „Měli jsme k dispozici dvě konzultantky. Byly to vlastně takové supervizorky, které s kantory probíraly výuku, takže ve třídě jsou vždy dva učitelé. To se nám velmi osvědčilo,“ uvedla ředitelka základní školy ve Staňkově na Domažlicku Jitka Suchá, co se díky Kellnerovi povedlo. Jinde se mohlo pořídit moderní vybavení a využít externích konzultací. Od roku 2010 dostaly české základní školy od nadace 293 milionů korun. Kellnerova nadace ale vybudovala také vlastní gymnázium a základní školu Open Gate. Jsou sice soukromé, ovšem nadějní studenti, jimž finanční situace příliš nepřeje, dostávají stipendium. Studenti gymnázia se stipendiem přichází i z dětských domovů, pěstounské péče nebo z Klokánku. Cimrmana slyšel stokrát Kellner se ovšem významně podílel i na kulturním životě v Česku. „Zemřel Petr Kellner. Jeho nadace výrazně pomohla při obnově poutního areálu Horní Police. Ať mu Pán odplatí nebem,“ napsal na svém Twitteru generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Zemřel Petr Kellner. Jeho nadace výrazně pomohla při obnově poutního areálu v @ArcHorniPolice . Ať mu Pán odplatí nebem. R.I.P. — Stanislav Přibyl (@pribylst) March 29, 2021 Mnozí vzpomenou podporu Divadla Járy Cimrmana. Kellner měl v českém velikánovi obzvláště velkou zálibu. „Mám to hodně naposlouchané z mládí, v divadle jsem byl asi dvakrát. Všechny ty repliky jsem slyšel padesátkrát, stokrát, nemusím kvůli tomu chodit do divadla,“ řekl miliardář ve zmíněném rozhovoru pro HN. Sponzoroval i další klasiku – již tradiční Letní shakespearovské slavnosti. Miloval i soudobou českou fotografii. Skupina PPF se stala největším sběratelem tohoto umění. Díky finanční podpoře se obnovil Ateliér Josefa Sudka nebo vystavila díla Františka Drtikola. Investoval také do prací Roberta Vana. Třetím segmentem, do kterého se zapsal, je věda. „Byl mimo jiné jedním z prvních investorů do biomedicíny a biotechnologií v Česku. Založil společnost Sotio, stimuloval zájem řady dalších investorů o výsledky akademického výzkumu, čímž se zasloužil o rozvoj tohoto perspektivního odvětví,“ uvedl v pondělí ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch. Nový šéf PPF? Pečlivý tahoun ze ‚staré party‘ se jako jeden z mála dostal k akciím holdingu, s Kellnerem si notoval Není tak nakonec příliš překvapivé, že Kellner se angažoval i kolem covidu. PPF loni darovala zdravotnický materiál v hodnotě dvou set milionů korun. Půlka šla do Česka, druhá půlka do dalších zemí. Ministerstvu zdravotnictví PPF darovala 50 plicních ventilátorů české výroby CoroVent v hodnotě deset milionů korun. „Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité,“ řekl podnikatel. Kellnerově společnosti rovněž patří komplex O2 universum v Praze, ve kterém se buduje velkokapacitní očkovací centrum. Otevřít se má 11. dubna. Kellner tomu už přihlížet nebude.