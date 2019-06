Keška jako výbušnina. Geolokační hra zaměstnává pyrotechniky, zasahují ale zbytečně

PRAHA/VRAŇANY Červené trubičky omotané lepící páskou, připevněný budík a čnící drátky. Značné obavy vyvolal minulé úterý v jednom z návštěvníků středočeské obce Vraňany předmět, jenž se nápadně podobal výbušnině. Podezřelý balíček na Mělnicku dokonce zalarmoval policejní pyrotechniky. Zbytečně, jak se nakonec ukázalo. Na vině byla lidská hloupost.

„Prohlídkou pyrotechnici zjistili, že se nejedná o nástražný výbušný systém (NVS), ale o velmi zdařilou atrapu. Následně u předmětu objevili notýsek, takzvaný logbook, který slouží k zápisům pro hru geocaching,“ popsal LN ředitel Pyrotechnické služby Michal Dlouhý.



Podle jeho slov byla podoba takzvané kešky, tedy schránky, jíž musí vyznavači této hry hledat na základě souřadnic, velmi nešťastná. Pro nezasvěcené totiž na první pohled skutečně působila jako výbušnina. Specialisty na zneškodňování trhavin však přiměla ke zbytečnému zásahu v řádech několika tisíc korun. Navíc mohli chybět při jiném zákroku.

Co je to geocaching? Geocaching je aktivita na pomezí sportu, turistiky a hry. Spočívá v hledání skrytých schránek nazývaných cache, neboli keše či také kešky, o nichž jsou známy pouze jejich zeměpisné souřadnice. Schránky rozmisťují na různá – především hezká a dobrodružná – místa sami hráči. Obvykle obsahují blok, do nějž se její nálezce zapíše, a různé drobné předměty, které si jednotliví hráči vyměňují. Člověk, jenž se zabývá touto aktivitou se označuje jako geocacher, u nás též geokačer nebo jen kačer. V Česku se první keška objevila v roce 2001. Čeští „kačeři“ mají i svou organizaci, Česká asociace geocachingu byla založena v roce 2012.

Nejde přitom o ojedinělou situaci. Policejní pyrotechnici vyjíždějí k nálezu geocachingové schránky, která se tváří podezřele, několikrát do roka. A to i přesto, že strážci zákona mají přístup do databáze, která jejich výskyt v republice mapuje. „I když tušíme, že to je keš, tak k věci musíme přistupovat jako k nástražnému výbušnému systému a důsledně ji prověřit, dokud zcela nevyloučíme její nebezpečnost,“ vysvětlil Dlouhý.

Podle Otty Šlegera, předního tuzemského hráče geocachingu, který si říká Ottík5, by keška rozhodně neměla připomínat nebezpečný předmět. „Je to největší kravina, kterou dotyčný, co ji založí, může udělat,“ řekl LN se slovy, že schránka by měla být naopak nenápadná. „Patrně ji chtěl mít hezkou, tak udělal atrapu výbušniny. Mohla mít také vojenskou tématiku, nebo se jmenovat pyrotechnická,“ nastínil Šleger. Sám se prý s ničím podobným nesetkal.

Keška připomínající nástražný výbušný systém, která byla nalezena koncem května ve středočeské obci Vraňany.

Policisté v důsledku toho apelují na hráče geocachingu, aby se nebezpečně vypadajícím keškám při jejich tvorbě raději vyhýbali. Můžou se totiž dopouštět protiprávního jednání, v krajním případě dokonce trestného činu šíření poplašné zprávy, za nějž hrozí až dvouleté vězení.



Nalezne-li kdokoliv podezřelý předmět, který vypadá jako munice, výbušnina či zbraň nebo zavazadlo s neznámým obsahem, měl by se podle šéfa pyrotechniků Michala Dlouhého zdržet jakékoliv manipulace s ním. Zároveň by měl zabránit přístupu dalších osob k němu a kontaktovat policii.

„Mezi časté dotazy patří, zda se osoba dopouští protiprávního jednání, pokud oznámí nález NVS a následně se prokáže, že tomu tak není. Žádný postih nehrozí, protože dotyčný jednal v dobré víře a snaze ochránit bezpečnost osob,“ řekla LN mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová. „Falešné oznámení o uložení NVS ovšem již trestné je,“ dodala vzápětí.

Příklad takzvané „kešky“.

Policie „kačery“, jak se hledačům kešek přezdívá, žádala o větší obezřetnost již loni v létě, kdy se právě při hraní geocachingu v Praze utopili dva lidé. Tehdy se i přes varování meteorologů za vydatného deště vydali hledat keš do podzemí Motolského potoka. Prudká přívalová vlna je ovšem spláchla do Vltavy.