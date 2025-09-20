Jde o první zjištění z velkého množství kontrol, z nichž většina není dosud dokončená, řekl v pátek mluvčí Pavel Kopřiva. SZPI jedná na podnět novináře Jana Tuny.
Mluvčí řetězce KFC Ivana Makalová Dlouhá pro iDNES.cz zdůraznila, že zdraví a bezpečnost bere společnost velmi vážně. „Máme zavedeny přísné protokoly bezpečnosti potravin. Naše restaurace pravidelně procházejí několika úrovněmi kontroly kvality a bezpečnosti, včetně stovek externích auditů od nezávislých třetích stran, interních kontrol bezpečnosti potravin a inspekcí ze strany národních i místních orgánů,“ uvedla dále Makalová Dlouhá.
„Maso nebylo určeno k prodeji“
Na základě zjištění SZPI podle jejích slov identifikovali ojedinělý incident, který byl podle společnosti plně podchycen a vyřešen. „Je důležité zdůraznit, že maso nebylo určeno k prodeji. Mělo být zlikvidováno ještě téhož večera po ukončení směny, avšak původní postup nebyl dodržen a likvidace proběhla až ráno před otevřením. S politováním potvrzujeme, že k takovému porušení našich postupů došlo,“ poznamenala za KFC Makalová Dlouhá.
Zároveň podotkla, že šlo o ojedinělý incident, který je v rozporu se standardy.
„Nedošlo k podávání žádných výrobků po datu spotřeby zákazníkům. Zdraví a bezpečnost našich zákazníků pro nás i nadále zůstávají nejvyšší prioritou,“ podotkla. Současně dodala, že řetězec posiluje důsledné dodržování interních postupů ve všech provozovnách, aby minimalizoval možnost opakování podobných situací.
Problém falšování údajů o trvanlivosti masa
Masa, které bylo po datu použitelnosti, bylo téměř devět kilogramů a inspekce je také zakázala uvádět na trh. Důvodem desítek kontrol se stal podnět, který podle Kopřivy informoval o údajném rozsáhlém porušování předpisů. Zvýšená intenzita kontrol bude ještě pokračovat. Kontroly souvisí s kauzou, kterou zveřejnil Tuna na youtube Tuna versus.
Klíčovým problémem má být falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi. V jeho reportáži vystoupilo více bývalých či současných zaměstnanců.
Řetězce rychlého občerstvení kontroluje SZPI na základně novely zákona od začátku letošního roku. Před podáním podnětu, tedy do 12. srpna, udělali inspektoři v KFC zhruba 70 kontrol, v devíti případech zjistili nějaký prohřešek. Žádný však nesouvisel s falšováním trvanlivosti a prodejem jídla z masa nevhodného k lidské spotřebě.
Podle mluvčího Kopřivy šlo o různá porušení hygienických zařízení, ve dvou případech byly zjištěny nevyhovující vzorky jídla, ale nikdy nešlo o porušení bezpečnosti.
„V jednom případě byly v ledu nalezeny koliformní bakterie v nadlimitním množství a jednou bylo nadlimitní množství těchto bakterií i v jídle,“ uvedl Kopřiva. A v jednom případě provozovatel restaurace nedokázal předložit nabývací doklady k potravinám.
Jde o prohřešky, s nimiž se SZPI setkává i v jiných restauracích. Letos od 1. ledna do 12. srpna uzavřela dočasně 82 provozoven pro podstatná porušení hygieny.