„Dlouho jsme čekali na ukončení vyšetřování tohoto případu. Včera nás překvapila reakce z ministerstva zdravotnictví o tom, že jde o soukromou záležitost. To bylo hlavním motivátorem, proč jsme se dnes ráno sešli a rozhodli se reagovat,“ sdělila pro iDNES.cz ve čtvrtek dopoledne členka odborů Ivana Hába, která pracuje na protiepidemickém oddělení zlínské stanice.
Ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS) Evu Sedláčkovou policisté obvinili kvůli dopravní nehodě, která se stala v březnu loňského roku. Na silnici mezi Zlínem a Fryštákem údajně srazila služebním vozem motorkáře a od nehody ujela. Je stíhaná pro neúmyslný trestný čin ublížení na zdraví, za který jí hrozí až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po Sedláčkové vyvození osobní odpovědnosti.
„Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ uvedla ředitelka. Objektivní informace bude možné podat po ukončení celé věci, doplnila Sedláčková.
Čtvrteční výzvu podepsali nejen členové odborů z krajské hygieny, ale i další zaměstnanci. „Apelujeme na státního tajemníka, aby situaci řešil, protože on je jedinou osobou, která má oprávnění v této věci konat. Vyzvali jsme ho, aby přestal tuto kauzu přehlížet, aby vyvodil osobní odpovědnost a zabránil dalšímu poškozování důvěry ve státní správu,“ doplnila.
Dopis zaslali emailem a do kopie připojili ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, hlavní hygieničku Barboru Mackovou a také šéfku odborů Dagmar Žitníkovou.
Na ministerstvo zdravotnictví se kvůli Sedláčkové neobracejí odboráři ze zlínské hygieny poprvé. Stížnosti na ni posílají už devět let.