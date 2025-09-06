Číňan ve zbroji. Na festival hry Kingdom Come přijeli fanoušci z celého světa

Pokračování Kingdom Come: Deliverance vydalo Warhorse Studios na začátku letošního února. Fanoušci hry mohli v sobotu vidět třeba koně ve středověké výstroji, ukázky střelby z kuše a z luku, mohli si také vyzkoušet hru na středověké hudební nástroje, napsat středověké písmo a zahrát si tematické únikové hry.
„Je to pro nás způsob, jak jim poděkovat, jak něco vrátit,“ uvedl Stolz-Zwilling. Podle něj počítačové hry stále nejsou považované za mainstreamové způsoby zábavy jako třeba film a hudba, ale právě hry jako Kingdom Come to pomáhají měnit a lidem ukazují, že mohou být víc než jen tupá zábava, ale mohou také inspirovat.
Na festival přijela například také Ola Puchala z Varšavy. „Festival je úžasný, opravdu stálo za to sem cestovat sedm hodin a potkat ostatní lidi a stát se součástí komunity,“ řekla žena. Přijela ve vlastnoručně vyrobeném kostýmu jedné z postav hry, která se jmenuje Racek Kobyla a je inspirovaná skutečnou historickou postavou šlechtice.
Další návštěvník, Zijie Zhang z Číny, měl na sobě středověkou zbroj vážící 40 kilogramů. V první hře Kingdom Come: Deliverence ocenil autenticitu, ale druhou má raději. „Druhá má velmi dobrý příběh, hratelnost i dobrou atmosféru,“ řekl.
O hře
Kingdom Come: Deliverance II je akční RPG videohra z roku 2025, vyvinulo ji studio Warhorse Studios. Odehrává se v Českém království v roce 1403 během konfliktu mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Hlavním hrdinou je mladý Jindřich ze Skalice. Hra klade důraz na autentickou středověkou atmosféru, zbraně i oblečení jsou historicky věrné. Ve hře se objeví i postava Jana Žižky.
Prodej vstupenek začal 1. srpna, vyprodány byly za měsíc. Podle Anny Lánské z pořadatelského týmu není vyloučeno, že by se mohl v příštím roce festival zvětšit, ale je to otázka dalších jednání. „Obecně fanoušci Kingdom Come: Deliverence jsou strašně trpěliví, milí a spořádaní lidé, takže my víme, že to bude vždycky pro obě strany, jak pro organizátory, tak pro ně příjemné,“ dodala.
Kvůli festivalu byly posílené spoje veřejné dopravy, připraveny byly kyvadlové autobusy a parkoviště. Návštěvníky očekávala i Kutná Hora. Podle jejího starosty Lukáše Seiferta to pro město přináší příležitost pro místní živnostníky a podnikatele, řekl ve čtvrtek.
Hráči Kingdom Come: Deliverance 2 objevují středověkou krajinu Českého ráje a právě Kutné Hory a jejího okolí. Malešov samotný je také ve hře, návštěvníci si tedy mohli prohlédnout, jak vypadá ve skutečnosti.
3. února 2025