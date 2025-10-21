Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená

Ke střetu došlo okolo 9:30 na silnici I/7 na 28,5. km. „Podle prvotního zjištění řidič dodávky z dosud nezjištěných důvodů přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozidlem,“ uvedla mluvčí Barbora Schneeweissová.
Řidič dodávky utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Řidiče kamionu ve vážném stavu transportoval vrtulník záchranné služby do Fakultní nemocnice v Motole.
Na silnici se tvoří kolony. Kvůli vyšetřování nehody a odklízení jejích následků bude zřejmě uzavřená několik hodin. Řidiči mohou jako objízdnou trasu ve směru na Chomutov využít cestu přes obec Lotuš, v opačném směru pak přes Třebíz.
V pondělí se na stejném tahu stala poblíž Slaného obdobná nehoda, při níž zemřel řidič nákladního auta, další dva lidé se vážně zranili.
Podle prvotních informací řidič nákladního auta jedoucí ve směru od Prahy vyjel ze zatím neznámého důvodu do protisměru, kde se střetl s dalším nákladním autem. Obě havárie se staly v úseku, kde je omezený provoz kvůli stavebním pracím na budoucí dálnici D7.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz