Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Podezřelého muže nahlásila v 10 hodin na tísňovou linku recepční nemocnice, které informaci sdělila jedna z návštěvnic.
„Podezřelý měl u sebe kuši zabalenou do černého igelitového pytle, ze kterého vyčnívala pouze pažba zbraně. Na první pohled tak nebylo zřejmé, zda se jedná o ostrou zbraň, airsoftovou pušku či jinou zbraň,“ uvedla mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.
V roce 2022 v kladenské nemocnici vyhrožoval použitím zbraně muž, který měl spory s personálem. Z budovy však nakonec odešel a později se sám přihlásil policii.