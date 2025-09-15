Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

  13:13aktualizováno  13:13
Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i státní policie. Muž nikoho neohrožoval. Poučili ho tedy, že se zbraní se nemůže pohybovat po nemocnici, zadržen však nebyl, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Oblastní nemocnice Kladno | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podezřelého muže nahlásila v 10 hodin na tísňovou linku recepční nemocnice, které informaci sdělila jedna z návštěvnic.

„Podezřelý měl u sebe kuši zabalenou do černého igelitového pytle, ze kterého vyčnívala pouze pažba zbraně. Na první pohled tak nebylo zřejmé, zda se jedná o ostrou zbraň, airsoftovou pušku či jinou zbraň,“ uvedla mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.

V roce 2022 v kladenské nemocnici vyhrožoval použitím zbraně muž, který měl spory s personálem. Z budovy však nakonec odešel a později se sám přihlásil policii.

