V Kladně byly bez internetu tisíce lidí, někdo se pokusil ukrást optický kabel

Většina uživatelů byla připojena už ve čtvrtek, například v případě kladenských škol se využilo záložní připojení, řekl mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Internet vypadl proto, že se někdo pokusil v noci na čtvrtek na křižovatce ulic Vodárenská, Americká a Milady Horákové ukrást optický kabel, který poškodil. V místě stavbaři budují kruhový objezd.

Neznámý pachatel tím podle odhadů způsobil škodu kolem dvou milionů korun, „Policisté žádají všechny, kdo mohou k případu poskytnout jakékoliv informace, aby se obrátili na linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Bez internetu bylo několik tisíc lidí nejen v Kladně, ale i v okolních vesnicích. Pracoviště kladenského magistrátu fungovala, nicméně problémy s připojením měly základní a mateřské školy. V řadě z nich nešel internet a plnohodnotně nefungovaly jejich informační systémy, což komplikovalo například on-line objednávky obědů.

Kriminalisté případ vyšetřují jako podezření ze dvou trestných činů, a to krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Za to pachateli hrozí až šest let vězení.