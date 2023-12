V Klánovicích vládne po tragédii nervozita. Každý vymýšlí svoje teorie, tvrdí místní

Podle Pavla Jankovského, který v Klánovicích poblíž místa činu bydlí, vychází nervozita z nejasných informací, jak by se měli nyní místní obyvatelé chovat.

Policisté ve středu v Klánovickém lese ukončili dvoudenní bezpečnostně pátrací akci. Hledali stopy, které by mohly pomoci při objasnění případu. Žádné ale zřejmě nenašli. Pátrání po pachateli stále pokračuje.

„Každý vymýšlí teorie jednu za druhou a každý je teď expert na vyšetřování násilných trestných činů. Já bych měl v policii důvěru a nechal bych ji konat. Vzhledem k tomu, že informace jsou vůči nám skoupé, je tu nervozita z toho, že nevíme, jestli je bezpečné se tu pohybovat. Zřejmě to má ale svůj důvod,“ popsal serveru Lidovky.cz Jankovský.

Komunikace s místními je ale podle jeho slov kvalitní, pochvaluje si zejména komunikaci starostky Klánovic Aleny Kolovrátkové (Klidné Klánovice 22). Jankovský má i pochopení pro zdrženlivost policie. „Paní starostka je v komunikaci poměrně zběhlá. Co může, to tlumočí. Informace jsou ale takové, že nevíme, jak bychom se v tuto chvíli měli chovat,“ vysvětlil.

Kvůli policejním manévrům bylo nasazeno zhruba 250 policistů včetně specialistů a psovodů, policistů v civilu i na koních. Uzavřen byl celý Klánovický les. Ve středu odpoledne policisté informovali o ukončení akce.

„Dvoudenní bezpečnostně pátrací akce v Klánovickém lese skončila. Nenašli jsme v něm nikoho, kdo by se tam skrýval, byl nebezpečný a ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko. Zvýšený výkon služby bude v oblasti dál pokračovat,“ uvedli policisté na sociální síti X.

Policie mnoho informací nezveřejňuje

„Každé ráno venčím psa, v úterý od osmi hodin bylo okolí zavřené až do odpoledne, byl to velký zásah. Dnes se zásah přesunul tuším někam k Újezdu nad Lesy. Před chviličkou jsem byl znovu venčit na kraji lesa a byl tu celkem klid,“ popsal ve středu manévry Jankovský.

Přítomnost policistů je podle něj v okolí znát. Bezpečnostní opatření byla posílena už v pondělí. „Všichni to tak nějak cítíme. Veškerá nervozita kolem toho je ale podle mě větší než výsledná realita. I tak je to tady teď nepříjemné,“ uzavřel Jankovský.

Dvě pietní místa

Kvůli citlivosti případu se policie rozhodla nezveřejňovat příliš informací o svém postupu. Právo informovat veřejnost v úterý převzalo Městské státní zastupitelství v Praze, které se ovšem omezilo na informaci, že v případu nenastal žádný větší posun.

Dvojnásobnou vraždou se policie začala zabývat v pátek okolo třetí hodiny odpoledne, kdy přijala oznámení o střelbě v Klánovickém lese. Hlídka po příjezdu na místo našla dvě bezvládná těla. Jedno patřilo 32letému muži, druhé jeho dvouměsíční dceři. V reakci na událost vznikla poblíž místa činu dvě pietní místa. Případ se pro policii stal okamžitou prioritou, do akce nasadila nejlepší kriminalisty.

Nejedná se o první vraždu, která se v Klánovickém lese odehrála. V červnu 2014 tady zastřelil recidivista Oldřich Konrád amatérského hledače pokladů.