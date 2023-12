Dvojnásobná vražda, obětí i dítě, řekla policie. V Klánovicích se lidé báli ven

Místní obyvatelé se probudili do mlhavého rána. Páteční večer někteří prožili ve strachu a hlavně nevědomosti. „Člověk teď neví, jestli se má bát, nebo ne. Sedím se synem v autě na nádraží. Policajti jezdí, chtělo by to informace,“ psala v průběhu večera do klánovické komunitní skupiny Zuzana.

Policisté v sobotu ráno potvrdili, že jedním ze zavražděných je dítě.

Policie ČR @PolicieCZ Praha: Kriminalisté v průběhu včerejšího odpoledne kvalifikovali případ v Klánovickém lese jako dvojnásobnou vraždu. Těmto skutečnostem odpovídala i následně přijatá bezpečnostní opatření. #policiepha oblíbit odpovědět

Poblíž klánovického lesa se v pátek kolem 15. hodiny rozlehly výstřely, na které policii upozornil náhodný svědek. Muži zákona pak na místě našli dva zastřelené lidi. Podle pozdějších zpráv je jedním z nich dospělý člověk a druhým malé dítě v kočárku. Tragická událost se stala poblíž Čmelické ulice.

Policisté na místo nasadili vrtulník s termovizí, což nevyvracelo zprávy o třetí osobě, která mohla střílet. V průběhu pátrání bylo na tísňové lince také přijato oznámení o možné střelbě v nedalekých Úvalech na Praze východ. Nejbližší dostupné prvosledové hlídky se proto okamžitě přesunuly do Úval, kde začaly pátrat po případném střelci. Následným šetřením se však oznámení nepotvrdilo.

„S největší pravděpodobností se jednalo o použití zábavní pyrotechniky,“ píše Týdeník policie. Pátrání však v Úvalech probíhalo i nadále, mimo jiné za využití vrtulníku. Část Klánovického lesa i přilehlých ulic byla policisty po celou dobu šetření uzavřena. Ve večerních hodinách pak na místo dorazila další družstva pražské Speciální pořádkové jednotky.

Mířili na mě, když jsem přijížděl domů

Mezitím se stali klánovičtí součástí vyšetřování. „Když jsem autem dojížděl domů, asi tři minuty po policii, tak na mě zasahující policajt chvíli mířil zbraní. Z toho mi došlo, že tam asi nebudou kvůli rvačce psů,“ popisuje svou zkušenost Matyáš. Místní si okamžitě začali vyměňovat informace, kterých ale nebylo mnoho. Nevěděli, jestli bude druhý den bezpečné jít na procházku do lesa, poblíž kterého se střílelo.

„Před chvílí byl u nás kriminalista. Pár otázek, nicméně když jsem se ptal, co se stalo, odpověděl, že mi nemůže nic říci, ale že je tu podezření ze spáchání trestného činu,“ popsal svou zkušenost Stanislav. Podle Rostislava byl zásah profesionální. „Policisté u nás byli včera večer, z jejich otázek můžu jen usuzovat, co zjišťují, a že si spíš ověřují verzi než že by nevěděli,“ sdělil Rostislav.

Prokletý les

Nebylo to poprvé, kdy se v klánovickém lese stala tragédie. V červnu 2014 zastřelil v Klánovickém lese Oldřich Konrád amatérského hledače kovů. Muž se shodou náhod dostal do okolí skrýše, v níž si Konrád schovával lup z desítek krádeží v rodinných domcích. Vrahovi se podařilo rok a půl skrývat. Po dopadení se recidivista policii přiznal a u soudu pro sebe žádal přísnější trest.

Před osmnácti lety se v klánovickém lese schovával vrah David Lubina, který zastřelil střihače TV Nova Michala Velíška.

Lubina se před kriminalisty skrýval, varoval ho známý, jehož jméno nikdy neprozradil. Lubina nejprve zvažoval, jak se přiblížit k domovu a vyhnout se policii. Nakonec to zavrhl. „Jediné místo, které jsem svým způsobem důvěrněji znal, bylo okolí Klánovic a Šestajovic, tak jsem se rozhodl zakopat tam,“ vypověděl na policii. Tu po zadržení i ke své zemljance dovedl. (jak úkryt vypadal najdete zde)

Policii na Lubinovu stopu přivedl jeho další známý. Díky němu zjistila, že pobývá někde u Klánovic. Nejprve se ho tam chystala zadržet na nádraží, ale to se nezdařilo. Nakonec byl zadržen na stanici metra Černý most. V poutech skončil tři týdny po vraždě.

„Důležitým okamžikem bylo vyhlášení odměny za dopadení Lubiny v televizi Nova. Policii se přihlásil člověk, se kterým byl Lubina jako jedním z mála v kontaktu. Ani tomu však nedůvěřoval natolik, aby mu prozradil, kde konkrétně se nachází. Tento svědek začal s vidinou odměny s policisty spolupracovat a Lubinu nasměroval na již zmíněný Černý Most,“ vysvětlil vyšetřovatel Pavel Rosák.

„V době zadržení působil jako zoufalec. Věděl, že se po něm pátrá a už nevěděl kudy kam,“ dodal.