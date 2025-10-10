Jako zmocněnkyně pro lidská práva může Šimáčková Laurenčíková skončit

„Vnímám, že strany, které vstupují do té vládní koalice, zejména některé, mají opačný přístup a postoj k problematice lidských práv, k ochraně zranitelných skupin,“ řekla Šimáčková Laurenčíková pro ČT. Bude se snažit předat svou agendu a rozpracované úkoly svému případnému nástupci nebo nástupkyni, dodala.
Šimáčkovou Laurenčíkovou vybrala do funkce zmocněnkyně pro lidská práva vláda Petra Fialy (ODS) v květnu 2022. Před tím byla předsedkyní vládního výboru pro práva dítěte a řídila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání.
Nastoupila na místo, které se uvolnilo v lednu 2022 poté, co Fialova vláda z funkce odvolala poslankyni ANO Helenu Válkovou jmenovanou předchozí vládou ANO a ČSSD s podporou komunistů. V únoru 2023 Fialova vláda Šimáčkovou Laurenčíkovou jmenovala koordinátorkou pro uprchlíky z Ukrajiny čelící vojenské agresi Ruska.
Šimáčková Laurenčíková působila na ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka k problematice duševního zdraví dětí, v minulosti byla náměstkyní ministra školství. Je speciální pedagožka, odbornice na začleňování ve vzdělávání. Právě inkluzi některé strany rodící se vládní koalice kritizují.
Hnutí SPD před volbami uvádělo, že chce podle něj nepovedenou a drahou inkluzi ukončit, podle Motoristů stát projekt inkluze nezvládl, podle ANO je nutné inkluzi revidovat.