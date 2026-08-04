Požár lesa v podhůří Šumavy hasil i vrtulník, plameny už se nešíří

Škoda ani příčina zatím nejsou známy. „Celkově byl ten zásah spíše o hodně velkém zakouření, než o nějakém extrémně plamenném hoření,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Oheň se šířil v prudkém svahu. „Lesa a louky je tady tak půl na půl. Jde o louky mezi chalupami a chatami a z druhé strany cesty je to les,“ uvedl Bucifal. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Je tam 16 jednotek, zhruba 150 hasičů, uvedl. Lokalizaci požáru, tedy fázi hašení, kdy se oheň přestal šířit, oznámili hasiči kolem 17:00.
Vrtulník Black Hawk, který čerpal vodu z Podhrázského rybníka, odletěl podle Bucifala na jinou mimořádnou událost do Benešova. I Tam hoří les a pole a hasiči tam vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. S ohněm bojují i na několika dalších místech republiky, kterou sužuje vlna veder a sucho, což riziko požáru zvyšuje.
„Určitě tu 1,5 hodiny létal, už ho nepotřebujeme,“ uvedl velitel zásahu na Šumavě. Hasiči berou vodu nahoře z koupaliště v Ostružné a dole z potoka.
„Požár lesního porostu mezi Šimanovem a Kakánovem byl ohlášený po 13:00 jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření ohně lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic,“ uvedl Poncar.
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