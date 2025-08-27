Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé sice záchranáře včetně vrtulníku zaznamenali, ale co se stalo, netušili. O tragédii se teprve postupně dočítali na internetu.

Ve Velkých Hydčicích, které čítají necelých 220 obyvatel, redaktor iDNES.cz ve středu odpoledne téměř nikoho nepotkal. Jen několik vodáků splouvalo řeku Otavu. Místní obchůdek byl zavřený.

Firma, kde k tragédii došlo, stojí na konci obce. Z jedné strany má kolem sebe pole, na druhé vede železniční trať. Na parkovišti před vchodem stálo několik aut, nikde ale ani noha.

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025)
Starší žena, která zrovna vcházela ze zahrady do domku, redaktorovi jen řekla, že o ničem neví. „Je to strašná věc, tragédie. Sama jsem několikanásobnou babičkou, nedokážu si to vůbec představit,“ kroutila hlavou u vrátek seniorka.

Další místní mladší žena zaregistrovala vrtulník, který ale podle ní zřejmě usedl na pole dál za železniční tratí. Tušila, že se mohlo něco vážného stát, a tak začala brouzdat po internetu.

Muž, který sekal trávu, také o ničem nevěděl. Zaznamenal jen houkající sanitku. Stejně mluvil i senior ze sousední, jen zhruba kilometr a půl vzdálené vesničky Hejná. „Slyšel jsem vrtulník, ale vůbec jsem nevěděl, proč tu byl. Až jsem si to přečetl na internetu,“ řekl shodně další senior.

Také vedení obce Velké Hydčice sice o tragédii ví, ale bližší informace nezná. Do firmy raději nevolali, prý mají teď svých starostí až nad hlavu.

Nedaleko firmy, která vyrábí stavební materiál, jako jsou beton, omítky, malty a podobně, je lom, kde se těží vápno a slouží právě k výrobě těchto materiálů. Vyjádření firmy k události se nepodařilo do odpoledních hodin získat.

Patnáctiletý chlapec byl ve firmě na brigádě a podle serveru Novinky.cz se jednalo o mladíka z Ukrajiny. Policisté ani záchranná služba nechtěli komentovat, co přesně se mu stalo. Jen uvedli, že to byl pracovní úraz a mladistvý utrpěl devastující zranění. Podle serveru Deník.cz stroj mu utrhl ruku.

Notifikace jsou zloději času. Připraví vás o něj, i když je nečtete

