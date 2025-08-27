Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz

Autor:
  13:19aktualizováno  13:19
Tragédie se ve středu ráno stala v jedné firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Teprve patnáctiletému chlapci, který tam byl na brigádě, se stal pracovní úraz. Podle Deníku ho stroj připravil o ruku, záchranáři mu už nedokázali pomoci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS Libereckého kraje

Tragédie se stala krátce po sedmé hodině ráno. Na místo okamžitě vyjeli záchranáři a povolali i vrtulník z Líní, ten se ale na základnu vrátil prázdný.

„Na místě probíhala rozsáhlá kardiopulmonální resuscitace. Přes veškerou snahu ji museli naši lékaři po zhruba třiatřiceti minutách ukončit pro devastující poranění neslučitelné se životem,“ informovala mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Co přesně se mladistvému chlapci stalo, nechtěla komentovat. Stejně tak policisté, kteří si případ převzali.

„Jednalo se o pracovní úraz. Případ si převzali kriminalisté, kteří ve věci nařídili soudní pitvu,“ doplnil informace policejní mluvčí Michal Schön.

Podle informací iDNES.cz se jednalo o patnáctiletého chlapce, který byl ve firmě na brigádě. Podle serveru Deník.cz pracovní stroj chlapci utrhl ruku.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.