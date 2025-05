12:34 , aktualizováno 12:34

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu třiačtyřicetiletého cizince, který podle vyšetřování v Klatovech o víkendu v napadl jiného muže. Do břicha a hrudníku mu zasadil několik ran nožem. Motivem sporu byly peníze. Soud muže poslal do vazby, hrozí mu až 18 let vězení.