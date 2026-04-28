ODS je už jiná, nehodil bych se tam, vysvětlil Klaus svou neúčast na oslavách

  18:43aktualizováno  18:43
Přestože obdržel oficiální pozvání na 35. narozeniny ODS, po prostudování programu se rozhodl nedorazit. Podle jeho slov se současná podoba občanských demokratů výrazně vzdálila od ideálů, na kterých stranu v devadesátých letech budoval. Právě neúčast prvního šéfa strany nenechala chladným někdejšího europoslance a spoluzakladatele partaje Jana Zahradila.
Václav Klaus

Václav Klaus | foto: Petr Topič, MAFRA

Oslava 35. narozenin ODS se nesla v neformálním duchu. Strana měla připravený...
Martin Kupka při 35. narozeninách ODS ocenil zejména přínos předešlých předsedů...
Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....
Martin Kupka při 35. narozeninách ODS ocenil zejména přínos ostatních předsedů...
19 fotografií

Místopředseda ODS Martin Kupka potvrdil, že vedení strany exprezidenta na jubileum pozvalo. Klaus se však z účasti omluvil. Kupka v reakci pro iDNES.cz uvedl, že si zakladatele strany váží i přes současné neshody.

„Stál u zásadní ekonomické proměny země, která otevřela prostor svobodnému podnikání a trhu. Na tom se nic nezmění, i když dnes stojí názorově jinde,“ uvedl ke Klausově absenci Kupka.

Václav Klaus své důvody rozvedl v písemném vyjádření pro redakci iDNES.cz. „35. výročí vzniku ODS považuji za významné výročí existence politické strany, která sehrála rozhodující roli v podpoře transformace naší země směrem ke kapitalismu a parlamentní demokracii,“ napsal exprezident.

Účast na akci prý původně vážně zvažoval. Rozhodnutí změnil až ve chvíli, kdy se seznámil s připraveným programem oslav, který schválilo současné vedení strany.

„Uvědomil jsem si, že za těchto okolností se oné události zúčastnit nemohu. Dnešní ODS je jinou stranou než tou, kterou jsem spoluzakládal a já bych se do těchto oslav již nehodil,“ vysvětlil Klaus.

Bývalá hlava státu zároveň vyjádřila přání, aby se jubileum stalo spíše než pouhým ohlédnutím do historie „počátkem návratu k její úspěšné tradici“.

K situaci se na sociálních sítích vyjádřil také další ze spoluzakladatelů a bývalý europoslanec Jan Zahradil. Ten ostře kritizoval současné směřování partaje.

„Tenkrát jsem ji spoluzakládal, teď jsem rád, že jsem už pryč. Tak to pěkně oslavte s touto pirátskou náplavou. O Klausovi nemluvte, ten nikdy neexistoval,“ rýpl si na sociální síti X Zahradil do vedení v narážce na přítomnost Jana Lipavského na oslavách.

Proti těmto slovům se následně ostře vyhranil bývalý premiér a někdejší předseda strany Mirek Topolánek. Ten zdůraznil, že Klaus byl jediným z bývalých lídrů, který na akci nedorazil.

„Z předsedů chyběl jen Klaus. A pak pár vyžírků, kteří nechyběli nikomu. Strana se může měnit v čase, charakter těžko, milý Jene,“ reagoval na Zahradilovo obvinění Topolánek.

