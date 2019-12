Klaus mladší saje voliče napříč stranami. Češi pořád hledají nějaká ‚protestní‘ hnutí, míní expert

10. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Trikolóra by ve volbách mohla dle čerstvého průzkumu překročit hranici pěti procent. Signál, že by se strana mohla dostat do sněmovny a hlasy pro ni nepropadnou, je pro voliče důležitý, míní experti oslovení LN.

Klausova Trikolóra by se poprvé dostala do sněmovny, ANO a Piráti ztrácejí, ukázal průzkum Půl roku nazpět zaregistroval poslanec Václav Klaus mladší své nové hnutí Trikolóra. Od té doby jeho obliba stoupá. Klausovi se daří odsávat voliče jak „mateřské“ ODS, z níž ho vyloučili, tak svému největšímu konkurentovi – SPD Tomia Okamury – a vládnímu ANO. Přesun hlasů se projevuje i v číslech. Aktuální průzkum agentury Kantar CZ ukazuje, že by Klaus ml. se svým hnutím dokázal překročit klíčovou, pětiprocentní hranici a proniknout do sněmovny. Odborníci oslovení LN míní, že jeho vzestup není náhodný.