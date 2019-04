Klaustrofobie nebo SSSR. Klaus vyzval fanoušky, aby vymysleli název jeho strany

PRAHA Václav Klaus mladší v neděli dopoledne vyzval své fanoušky na Facebooku, aby mu pomohli vymyslet název jeho nové strany, v níž by měl působit i jeho otec - exprezident Václav Klaus. Výherci slíbil litr rumu. U Klausovy výzvy se objevilo tisíce komentářů s mnoha nápady. Uživatelé navrhují názvy jako Vlastenecká koalice (VK), Strana Svobodného Selského Rozumu (SSSR) a nebo KLITORIS.

„Dobrý den, hezkou neděli, mám na vás prosbu. Napište mi prosím do komentářů, jak by se měla podle vás jmenovat nová strana, kterou zakládáme,“ píše fanouškům Klaus mladší.



„Napište klidně blbosti, kreativitě se meze nekladou,“ stojí v Klausově prohlášení. Toho se chytlo už přes tři tisíce uživatelů Facebooku, kteří se předbíhají v tom, kdo vymyslí originálnější název. „Jako název strany bych dal Strana Svobodného Selského Rozumu (SSSR), z toho by se pražská kavárna zbláznila,“ píše jeden z uživatelů.



Mnozí si z Klause mladšího udělali legraci, když psali, že by se strana vzhledem k okolnostem vzniku měla jmenovat Klaustrofobie nebo Klausova Strana Čech a Moravy (KSČM). Uživatelé se pak také shodli, že by strana mohla jmenovat Vlastenecká koalice, aby zkratka byla VK.

Další z uživatelů dostal nápad, aby se strana jmenovala Komise pro Legalizaci Integrace Teroristických Organizmů a jejich Rehabilitaci ve Společnosti. Má to však podle něj jednu nevýhodu, zkratka je totiž KLITORIS.

„Napadá mě Strana bílého muže. Pravdou je, že to je celkem na hraně, konotací tam můžeme najít mnoho. Pro mě to ale shrnuje všechno, co je dnes zásadní,“ nechal se slyšet jeden z Klausových fanoušků. „Co třeba Strana národní identity? Šlo by o posílení tradičních hodnost, patriotismu,“ přidal se další fanoušek. Uživatelé také navrhovali RaDOST jako název strany, tedy strana Rozumu a Demokracie, Obnova Státnosti.

Poslanec fanouškům slíbil, že pokud někdo vymyslí název jeho nové straně, tak mu daruje litr rumu. Na to však většina reagovala tak, že by flašku rumu chtěli na přemýšlení, aby pak následně mohli nad názvem vymyslet.

Podle dalších reakcí většina lidí došla k závěru, že není důležité, jak se strana bude jmenovat, ale jaký bude mít strana členy. „Důležitý je výběr členů, kteří ve straně budou. Bohužel realita bývá vždy taková, že na začátku je krásná idea, ale pak se vše pokazí,“ komentuje uživatel příspěvek Klause mladšího.

Z ODS byl Klaus mladší vyloučen v březnu kvůli názorovému rozchodu se stranou. Klaus totiž například v senátních volbách podpořil kandidáta nacionalistické SPD nebo přirovnával schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.



Podrobnosti o své nové straně Klaus mladší zveřejní až po volbách do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25. května. „Máme sice program hotový a dolaďujeme na něm jen detaily, ale nechci o něm dopředu hovořit. Bylo by to neprofesionální,“ řekl poslanec