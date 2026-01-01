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Na pohřeb Milana Knížáka přišel jeho dlouholetý přítel a někdejší prezident republiky Václav Klaus (7. Srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026) Na snímku ministr kultury Oto Klempíř během své smuteční řeči.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na pohřeb Milana Knížáka přišel jeho dlouholetý přítel a někdejší prezident republiky Václav Klaus (7. Srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích. (7. srpna 2026). Na snímku bývalý prezident Václav Klaus se svou ženou Livií.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Politik Jiří Pospíšil zdůraznil, že na pohřeb Milana Knížáka nepřišel jako politik, ale jako přítel, se kterým Knížák rád diskutoval na chalupě. (7. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Ladislav Jakl, bývalý vedoucí politického odboru prezidenta republiky za mandátu Václava Klause (7. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026). Na snímku bývalý disident František „Čuňas“ Stárek.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na pohřeb Milana Knížáka přišel také designer a sochař Rony Plesl (7. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026). Ke smuteční síni dorazil i ředitel Institutu Václava Klause a bývalý šéf prezidentské kanceláře Jiří Weigl (vpravo) či bývalý europoslanec a poradce Václava Klause Ivo Strejček (vlevo).
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026). Na snímku Vladimír Franz se svou partnerkou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Poslední rozloučení se zesnulým Milanem Knížákem v pražských Strašnicích (7. srpna 2026). Na snímku výtvarník a grafik Joska Skalník
Autor: Petr Topič, MAFRA