Vláda dělá skoro vše špatně, nevím, co dobrého jim připsat, prohlásil Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus si nemyslí, že by prezident Petr Pavel váhal nad podpisem rozpočtu na příští rok. Řekl to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „Je to naprosto špatné od naší vlády. Prezidentův podpis je už tečka za celou událostí,“ doplnil Klaus. Podle něj současná vláda dělá skoro všechno špatně.