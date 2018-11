Klaus po letech vkročí do sněmovny, pozval ho Vondráček. ‚Pojí je stejný pohled na řadu témat‘

PRAHA Prezident Miloš Zeman se naposledy ukázal v Poslanecké sněmovně minulý týden, vyrazil tam podpořit vládu při projednávání státního rozpočtu. Tento týden zavítá do dolní komory parlamentu hlava státu znovu. Půjde ale o předchozího pána Pražského hradu. V pátek vkročí na půdu sněmovny po několika letech Václav Klaus, v pořadí druhého českého prezidenta pozval její předseda. Jedním z důvodů je kulaté výročí prvního jednání republikového parlamentu.

Když přišel do Poslanecké sněmovny Václav Klaus naposledy, premiérem byl pár měsíců Petr Nečas, ve vládním kabinetu jeho ODS jistila záda TOP 09 a dnes zapomenuté Věci Veřejné a Andrej Babiš ještě nebyl v politice. Psal se rok 2010. Klaus tehdy coby prezident přivítal svým projevem čerstvě zvolené poslance, aby jim popřál hodně energie do práce. Samozřejmě nezapomněl přidat řadu postřehů k politické situaci.

Klausova páteční výprava do sněmovny bude poněkud méně výrazná, nejde o oficiální akci. Exprezident ani nevystoupí na plénu. „Jedná se o setkání šéfa dolní komory parlamentu s bývalým prezidentem republiky,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka. „Václav Klaus zavítá do sněmovny na pozvání jejího předsedy Radka Vondráčka, s nímž jej pojí stejný pohled na řadu politických i společenských témat,“ dodal.

Vondráček požádal Klause o setkání na pozadí kulatého výročí, jenž se pevně váže k historii Československa. Přesněji řečeno k historii jeho parlamentarismu. „Jedním z impulsů pozvání je, že si připomínáme sté výročí prvního zasedání Revolučního Národního shromáždění. To bude zároveň stěžejním tématem schůzky,“ přiblížila serveru Lidovky.cz tisková mluvčí šéfa sněmovny Barbora Štenglová.

Setkání předsedy s expředsedy

Jubileum vzpomenou poslanci na schůzi 14. listopadu, na kdy výročí prvního rokování jejich dávných předchůdců připadá. Klaus při této vzpomínce hraje důležitou roli. Vondráček mu nenabídl setkání coby exprezidentovi. V první řadě se s ním chtěl sejít proto, že zakladatel ODS sloužil i jako předseda Poslanecké sněmovny. Dolní komoru parlamentu řídil v letech 1998 až 2002. Všechny své předky ve funkci by Vondráček rád viděl ještě před výročím.

„Rozhodl jsem se ještě předtím pozvat na individuální schůzky bývalé předsedy sněmovny,“ sdělil Vondráček serveru Lidovky.cz. S prezidentem Milošem Zemanem, který sněmovně předsedal v letech 1996 až 1998, rozmlouval minulý týden. Chtěl by se také potkat s Miloslavem Vlčkem (ČSSD) a Milanem Uhdem (dříve ODS). „Ostatní bývalí předsedové a paní předsedkyně jsou aktivními členy sněmovny a doufám, že i s nimi budu mít možnost se krátce setkat,“ zmínil Vondráček.

Klaus, stejně jako všichni někdejší hlavní představitelé a představitelky sněmovny, od Vondráčka převezme při příležitosti jubilea českého parlamentarismu pamětní list, knihu a medaili. Oba muži zasednou ke stolu ve Vondráčkově pracovně v pátek dopoledne. Mluvit se ale nebude jen o prvním jednání Národního shromáždění. „Délka jednání není předem dána,“ poznamenala mluvčí Štenglová.

Vondráček si potřese rukou s Klausem ve chvíli, kdy doznívají ohlasy na jeho výpravu do Moskvy. Vondráček tam v půli října vedl poslaneckou delegaci složenou z členů zdravotnického výboru. Když nepočítáme Miloše Zemana, Vondráček je prvním ze čtyř tuzemských nejvyšších ústavních činitelů od roku 2013, kdo poctil Moskvu oficiální návštěvou. Tehdy se do ruské metropole vypravil premiér Petr Nečas.

‚Šli jsme aktivisticky dál než Brusel‘

Vondráček se v této souvislosti potýká s kritikou, že se setkal s lidmi na sankčním seznamu EU. Jednal například s předsedy obou ruských parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou. Vondráček se snažil kritické hlasy odrážet. „Jsem první český politik, který v Moskvě přímo svému ruskému protějšku řekl, že jsme jasně na straně svých spojenců,“ hájil se před poslaneckými kolegy.

Václav Klaus pak coby politický penzista pobývá často v zahraničí, kde se na pozvání účastní různých konferencí. V tuzemsku promlouvá do veřejné diskuse prostřednictvím svého institutu, bývá i hostem debatních pořadů v komerčních a veřejnoprávní televizi. Doma se před zraky veřejnosti objevil naposledy ve Vladislavském sále Pražského hradu při předávání státních vyznamenání 28. října.

A o čem mluvil v Poslanecké sněmovně před 8 lety? „Je třeba dávat pozor i na to, že takzvané povinné přebírání norem Evropské unie v předcházejících letech v nemalém počtu případů krylo pokusy některých domácích politických sil vnášet do našeho právního prostředí prvky, které by při standardní parlamentní proceduře neměly šanci na úspěch. Jde o známé případy, kdy jsme aktivisticky šli dále, než Brusel nařizoval,“ řekl mimo jiné poslancům (celý projev zde).