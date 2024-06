Divím se, že Fiala dokáže spát, říká Klaus k výsledkům eurovoleb. Sám v politice nechce „bidenovat“

„V době prvních evropských voleb ODS vyhrála přesvědčivě a měla devět poslanců. Za dvacet let to pokleslo na tři. To je neuvěřitelný pád této kdysi dominantní strany,“ míní Klaus. „Předseda této strany Petr Fiala spíše žije v politickém seskupení zvaném Spolu než v politické straně ODS, jejímž se stal podivně předsedou.“

Lidovky.cz: Jak hodnotíte výsledky evropských voleb z pohledu české politiky? Překvapilo vás něco?

Překvapilo, myslím, není to správné slovo. Jestli vůbec něco naše vidění světa naznačuje, tak to, že současná vládní koalice není moc v oblibě. Čekal jsem tedy, že pohoří. Za druhé jsem doufal, že rebelující nebo protestní strany získají nějaký úspěch. To jsou asi tak dvě základní věci, které jsem opravdu čekal.

K tomu prvnímu bych dodal, že pro mě je dominantní číslo celých evropských voleb 108 k 84. Přičemž 108 je zástupců vládní koalice v českém parlamentu a 84 je přepočtený výsledek, kolik by jim daly evropské volby, pokud bychom to promítli do sněmovny. A to není dobrý výsledek. Nicméně se zdá, že předsedu vlády Petra Fialu to vůbec netrápí, je v podstatě spokojen.

Pád 108 na 84 je ale drtivý údaj, býval bych čekal, že kvůli tomu předseda politické strany málem nemůže ani spát. Že to ta strana nedomýšlí či že je tak přesvědčená o své velikosti a o své nezpochybnitelnosti, to je pro mě jeden z velkých výsledků voleb. A to, že utrpěli porážku Piráti, lidovci a STAN skončil s horším výsledkem, než čekal, to je naprosto jasné.

Lidovky.cz: A tedy ta překvapení eurovoleb?