Legrační, nechápu to. Klaus se podivuje, proč Turek není na seznamu ministrů

„Já to nechápu a nerozumím tomu. Nechápu, proč by Turek neměl být na seznamu z důvodu nemoci, to se mi zdá legrační,“ prohlásil exprezident ve středečním pořadu K věci na CNN Prima News.
Podle Klause není nemoc uznatelným důvodem proto, aby Turek nemohl být nominován na ministerský post. „Nedává mi to smysl. Nelibí se mi to, měli si to vyjasnit jasně, a Babiš měl trvat či netrvat a prezident měl říct, jestli se mu to líbí nebo nelíbí,“ podotkl exprezident.
Klaus zároveň zmínil, že Turkova nemoc se sice jeví akutně, ale není důvod ho kvůli tomu vyškrtnout ze seznamu nových ministrů.
„Prezident podle mého názoru jednoduše trvá na svých výtkách a Turka nechce jmenovat. Babiš to proto vyřešil tak, jak uznal za vhodné,“ domnívá se Klaus. K tomu dodal, že nejmenování kvůli nemoci se nejspíš brzy stane námětem pro karikování.
Turkovu absenci na seznamu ministrů nové vlády ohlásil Babiš ve středu bezprostředně poté, co ho Pavel jmenoval premiérem. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy.
Podle předsedy Motoristů Petra Macinky čeká Turka v pondělí zákrok v nemocnici a poté by mělo dojít na schůzku s prezidentem. Pavel jmenuje vládu Andreje Babiše v pondělí.
Turek byl původně navrhován jako kandidát na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. V předloženém seznamu ministrů nyní figuruje Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí a dočasně má vést i resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem.
|
9. prosince 2025