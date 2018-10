Klaus: Na oslavách není nikdo z Bruselu. Macron a Merkelová přijeli do Prahy ze strachu

Praha Oslavy 100. výročí založení Československa podle bývalého prezidenta Václava Klause Česko málo využilo k reflexi své současné situace, své pozice uvnitř Evropské unie. V televizi Prima přitom přirovnával unii k Rakousku-Uhersku a v nadsázce se ptal, zda svátek není labutí písní české státnosti.

Poukázal na to, že na víkendové oslavy nepřijeli představitelé Bruselu, ale hlavy nejsilnějších států. Návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové označil za jejich sebeprezentaci.



„Evropská unie je v rozkládajícím se stavu, a ti dva dominantní představitelé Evropské unie mají strach, aby se země visegrádské čtyřky, té střední Evropy, nějak nezačaly od jádra unie vzdalovat, tak oni spěchají do Prahy, aby říkali: I my, velcí Francouzi, i my, velcí Němci, bereme Českou republiku na zřetel! To není nic jiného než jejich public relations,“ řekl Klaus.

Za pozoruhodné označil, že přijeli dva nejvýraznější představitelé národních států v Evropě. „Nepřijíždí žádný představitel Evropské unie, a tím se vracím ke svému bonmotu, EU by se měla přejmenovat na MMU jako Macron, Merkelová unie,“ uvedl.

Macron před návštěvou Česka v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že EU potřebuje další integraci a nebude se ohlížet na země, které by ji chtěly jen blokovat. Klaus jeho výrok označil za klasickou drzou aroganci Francouzů. Větší integrace EU skloňovaná Macronem podle něj znamená pouze snahu o zvýšení vlivu Francie.

Prázdné adorování tatíčka Masaryka

„Dnes s pokorou a se slovy díků připomínáme osoby a události, které jsou spojeny s tehdejším prosazením naší státnosti a suverenity. Je však třeba být v některých ohledech spravedlivější. Prázdné obdivování tatíčka Masaryka, milosrdného prezidenta Wilsona či legionářů by byla chyba, pokud kvůli tomu zapomínáme na miliony lidí, kteří za přerodem stáli tady u nás. Žádná zahraniční akce nemůže vyhrát, pokud nemá dostatečnou domácí podporu,“ řekl Klaus na slavnostním shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu na pražském Vítkově.

Vznik Československa označil Klaus za jednoznačné pozitivum i přesto, jakými problémy si státy za svou stoletou historii prošly. „Nesmíme si to nikdy nechat znesvětit a zejména ne těmi, kteří si naši nezávislost nikdy nepřáli a vidí jen chyby a nedostatky.“ Sám sebe označil za jednoho z těch, kteří chtějí nést dědictví vzniku Československa důstojně. „Je to nesnadný závazek. Je třeba náš stát udržet, rozvíjet a předat generacím, které přijdou pro nás.“

„Náš rozchod se Slovenskem byl velmi přátelský a nevyvolal mezi námi žádné nepřátelství a my, Češi, máme radost, že se stejně dobře jako nám, daří i Slovákům,“ zmínil Klaus čtvrt století staré rozdělení Česka a Slovenska.



Před Klausem vystoupil na Vítkově předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. V projevu odsoudil kritiky premiéra Andreje Babiše, kteří protestovali proti Babišovi při srpnové pietě před budovou Českého rozhlasu za oběti okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Společnost podle Vodičky hrubne. ČSBS pod Vodičkovým vedením čelí kritice kvůli údajným nedemokratickým praktikám vedení svazu či přijímání kontroverzních politiků za členy. Svaz na protest opustili někteří dlouholetí členové. ČSBS nedávno udělil vyznamenání komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi, který jako policista zasahoval proti lidem demonstrujícím proti komunistické totalitě v roce 1989.