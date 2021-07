20. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Události > Domov

Každý z nás by se měl sám rozhodnout, jakou míru opatrnosti vůči nákaze covidem chce zvolit, říká přesvědčeně bývalý prezident Václav Klaus. S infekční nemocí se podle něj musíme naučit žít. „Plošné a hloupé zákazy“ přinášejí víc škody než užitku, říká. Zpochybňuje nejen oficiální statistiky, ale také stanoviska epidemiologů: „Je to jednobarevná expertologie. Vláda si volí experty k obrazu svému a experti si volí vládu, která by byla ochotna jim naslouchat.“

Exprezident Václav Klaus slaví osmdesátiny. Poblahopřát na Hrad mu přišli Strach, Duka i Nečas Koronavirová krize je podle bývalého prezidenta úzce spojena s krizí celého západního světa, který vypadá úplně jinak než před pár desítkami let. Lidé jsou vylučováni z vysokých škol i výzkumných pracovišť za své osobní postoje a v celé společnosti je zcela bezprecedentně – míní Klaus – vynucována názorová konformita.