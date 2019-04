Klaus zůstává v čele sněmovního školského výboru. ANO nectí dohody, řekl odmítnutý Baxa

Praha Nezařazený poslanec Václav Klaus zatím zůstává v čele sněmovního školského výboru. Jeho členové kandidáta klubu ODS Martina Baxu novým předsedou nezvolili, v tajné volbě dostal šest z 21 hlasů. Předsednické křeslo školského výboru přitom připadá občanským demokratům podle dohod o rozdělení funkcí v dolní komoře.

Někteří poslanci se v debatě stavěli kriticky k tomu, že Baxa je i plzeňským primátorem a krajským zastupitelem. „Je to jakési hromadění funkcí, a to je problém,“ řekl Karel Rais (ANO). Také Pirát Lukáš Bartoň a Tereza Hyťhová z SPD zapochybovali o tom, zda by Baxa vykonávání funkcí stíhal. Klause někteří členové výboru, například Miroslav Grebeníček (KSČM), za řízení výboru chválili.



Plzeňský primátor Martin Baxa (ODS) po oznámení výsledku tajné volby řekl, že hnutí ANO nectí dohody. „Ukázalo se to v plné nahotě. Hnutí ANO zjevně nestojí o dodržování dohod,“ prohlásil.

Baxa tvrdil, že by funkci předsedy školského výboru zvládl, jinak by do ní nekandidoval. Uvedl, že pokud by byl zvolen a posléze potvrzen sněmovnou, ukončil by členství ve výboru pro veřejnou správu a v několika podvýborech, které se týkají veřejné správy. Odstoupil by také z čela podvýboru pro kulturu. Baxa je primátorem Plzně, zastupitelem Plzeňského kraje, poslancem, členem dvou sněmovních výborů a šesti podvýborů.

Jde o prolomení zvyklostí, zlobí se šéf ODS

„Nechtěl jsem kandidovat, abych měl nějakou funkci, ale abych pomohl českému školství,“ vysvětlil Baxa. Předpokládá, že se k výsledku volby ještě sejde poslanecký klub ODS a situaci projedná. „Podle dohod, které byly ve sněmovně uzavřeny, by měla mít nominanta ve výboru ODS,“ řekl Baxa.



„Má to několik aspektů. Jeden je radostný a sice, že poprvé přišel na zasedání školského výboru pan poslanec Zaorálek,“ komentoval výsledky volby Klaus. „Mám rád tajnou volbu, lidé volí podle svého,“ podotkl a pak kousavě dodal: „Ze šesti hlasů si pan Baxa dal hlas sám. Ale těch pět hlasů napříč politickým spektrem mě trošku mrzí.“



„Svým rozhodnutím zavedli členové školského výboru nové zvyky v Poslanecké sněmovně,“ prohlásil předseda ODS Petr Fiala. „kádrování kandidátů jiných stran a nerespektování pravidel. Je to prolomení dosavadních zvyklostí ve sněmovně i porušení pravidla poměrného rozdělení míst v čele výborů. ODS bere na vědomí tento mocenský krok dalších parlamentních stran a bude na něj při svém dalším postupu adekvátně reagovat.“

Klause mladšího vyloučilo vedení ODS ze strany v polovině března. Klaus podle výkonné rady občanských demokratů „svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS“.

Člen Pirátů Lukáš Bartoň se po tajné volbě přiznal, že svým hlasem Baxu podpořil. „I přes kritiku kumulace funkcí jsem ten, kdo hlasoval pro pana Baxu. Vůbec nemáme nařízení z nějakých stranických sekretariátů,“ podotkl Bartoň. „Řekl bych, že kumulace funkcí byl důvod, proč nebyl pan Baxa zvolen.“



Poslankyně ANO Věra Procházková novinářům po jednání sdělila, že neměla výhrady proti Baxovi, ale proti ODS. „ODS v minulém volební období nedodržela to, co pan Baxa avizoval hned jako první. A to, že post předsedy školského výboru patří ODS,“ uvedla Procházková.