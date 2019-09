Klausova Trikolora chce daňové osvobození rodin s alespoň třemi dětmi či zjednodušit systém dotací

PRAHA Hnutí Trikolora chce ve svém programu osvobodit rodiny s alespoň třemi dětmi od daní, zjednodušit systém dotací nebo zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. Plánuje také zvýšit maximální povolenou rychlost na dálnicích i vybraných silnicích. Program ve středu strana představila novinářům a zveřejnila na svém webu.

Program rozdělený do 15 sekcí je podle zakladatele hnutí a poslance Václava Klause (dříve ODS) „jasný, stručný, aby tomu rozuměla i paní poštmistrová“. „Nepsali jsme to pro vědce a lobbisty. Je to naprosto něco jiného, než mají ostatní politické strany,“ řekl novinářům Klaus.



Jeho hnutí ve dvousetčlenné Sněmovně reprezentuje ještě další bývalá členka ODS Zuzana Majerová Zahradníková. I když jsou vize Trikolory podle Klause blízké další desítce poslanců, hnutí nebude usilovat o předvolební posílení. „My nesbíráme každého odpadlíka,“ řekl.

Oba poslanci chtějí podle Klause každý týden detailněji představit jednotlivé body programu a následně navrhnout změnu či zrušení některého ze zákonů. Připraví také vlastní úpravy vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok. Trikolora hodlá zůstat v opozici vůči současné vládě, neboť „sociální demokracie bude vládnout do bezvědomí s Andrejem Babišem (ANO)“, prohlásil Klaus.

Program hnutí je založen na obraně národní demokracie a „normálního světa“ a na tom, že zdrojem bohatství má být práce. Program připravili mimo jiné ekonomové Markéta Šichtařová a Miroslav Ševčík, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČeR Václav Krása, prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek nebo bývalý premiér a prezident Václav Klaus, který je šéfem odborné komise pro zahraničí. Jeho syn a poslanec Klaus připustil, že předsedové komisí by byli po příštích volbách výraznými kandidáty na angažmá ve vládě.