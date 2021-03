Klausovi ‚hoši‘ volají po boji. Bývalého prezidenta děsí neschopnost vlády i nástup Pirátů

PRAHA Po indispozici způsobené koronavirem bývalý prezident Václav Klaus znovu zvedl tepovou frekvenci v politickém podpalubí. Naznačil možnost vzniku nové strany, kterou by vedl. Nachystaný plán ale nemá.

„Z politické situace je roztrpčen dlouhodobě. Má pocit, že se to nevyvíjí správným směrem. Nevím, kam se jeho myšlenky ubírají, ale určitě to bude dávat najevo,“ řekl pro Lidovky.cz Jiří Weigl, ředitel Institutu Václava Klause a bývalý hradní kancléř. Reagoval tak na otázku, zda se chystá exprezident založit nový politický subjekt, anebo by spojil síly s Trikolórou Václava Klause mladšího. „Určitě neřekl poslední slovo,“ naznačil tajemně Weigl.



V neděli Klaus připustil svůj možný politický comeback. „Je potřeba, aby vstoupil do hry nový politický subjekt. Vím, že je to strašně těžké utvořit,“ vysvětlil Klaus v pořadu Partie, přičemž nevyloučil, že by novou stranu či hnutí vedl.

Neukojený apetit promlouvat do veřejné debaty potvrzdil i další muž, který je v Klausově blízkosti od založení Občanské demokratické strany na počátku 90. let. „O tom, co přibližně řekne v neděli, jsem věděl dopředu, ale nyní bych se opravdu nechtěl vyjadřovat, jestli něco bude nebo nebude,“ odráží dotaz po vzniku partaje v čele s Klausem Jan Koukal, někdejší primátor Prahy za ODS, který je členem dozorčí rady Klausova institutu.

Sešikovat se proti Pirátům

Jak Weigl tak Koukal zdůrazňují, že Klause děsí jednak neschopnost současné vládní koalice ale především nástup Pirátů, kteří by dle průzkumu společnosti Kantar vyhrály volby. A to s odstupem před hnutím ANO a také středopravou koalicí Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci. Nerýsuje se tak podle Koukala alternativa vládnutí.

„Jsem zklamán z koalice spolu. Prezidentova úvaha se podle mne odvíjí od toho, že projekt Spolu po pár měsících od vzniku jde v preferencích dolů,“ dodává Koukal. Současnou „katastrofickou“ vládu by dle něj po volbách mohla nahradnit koalice v „ještě horším provedením“. S vizí anarchysticko-marxistické budoucnosti je dle něj potřeba se utkat. Pokud by se Klaus rozhodl založit si novou stranu, určitě by mu Koukal pomohl.

Hloubku nepřekonatelného odporu k Pirátům ilustrují slova ředitele Klausova institutu. „Piráti jsou nová levice. Jsou tím, co dnes dominuje na Západě. To je velmi protikladné k ideálům a hodnotám, které Václav Klaus vyznával,“ zdůraznil Weigl.

Už v neděli na Klausovu kritiku zareagoval šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Vzhledem k průzkumům, které naši koalici Pirátů a STAN přisuzují v tuto chvíli v preferencích voličů čelní pozici, mě podobné výroky nepřekvapují a jen utvrzují v tom, že děláme dobrou práci ve prospěch lidí v této zemi,“ uvedl mimo jiné Bartoš. Klause naopak kritizoval za kontroverzní prezidentskou amnestii.

Snění party z Hanspaulky

Zatím není jasné, jak by případný návrat Klause do sněmovní politiky vypadal. Jako nepříliš pravděpodobné vnímají jeho spolupracovníci vstup do synovy Trikolóry. I když ani to není zcela vyloučené. „Jejich vztahy nejsou v současnosti v tomto ohledu kovíjaké. Nepotvrdilo se očekávání, že Trikolóra bude výrazněji promlouvat do politiky,“ prozradil webu Lidovky.cz zdroj z okolí Klausovy rodiny.

Václav Klaus mladší, jehož Trikolóra se zatím dle průzkumů nepřehoupla přes pětiprocentní práh nutný pro vstup do Poslanecké sněmovny, nechtěl uvést, zda by podpořil otcovou kandidaturu. Pro iDnes.cz uvedl toto: „Kandidátky se teprve tvoří a budeme o nich jednat 25. března, takže ve hře je samozřejmě leccos. Nebudu mu hlavně nic vzkazovat přes noviny. Je starší 18 let a má pasivní i aktivní volební právo, takže určitě nějaké takovéto myšlenky budou na stole.“

Další Klausovi známí úvahy o razantním politickém zapojení krotí. Síla Klausova institutu není stejná jako při jeho vzniku. Exprezident je obklopen svými vrstevníky, kteří už jsou z aktivní politiky roky pryč. Chybí mu mladší „kádři“ pro vední případné kampaně. „Víte, my už jsme jednu stranu zakládali. Pro nás to není tak složité. Víme, co se má udělat,“ připomíná však Koukal.

Všichni se shodují, že Klause ani osm let po konci na Hradě neopustila touha být hybatelem dění. „Je to pro něj jako droga. Stále čeká na novou dávku v podobě zájmu médií. To se u něj nezměnilo,“ popsal zdroj pro Lidovky.cz.