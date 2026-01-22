Horší než nejbrutálnější mordy. Soud potvrdil doživotí za vraždu před dětmi

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Alexandra Klempara, a potvrdil mu tak doživotní trest vězení za vraždu a zmrzačení na pražském Žižkové. Klempar podle pravomocného rozsudku v srpnu roku 2023 ubodal bývalou partnerku v přítomnosti jejích dvou dětí. Vážně také zranil její spolubydlící, která skončila na invalidním vozíku. Soud rozhodoval bez veřejného jednání, výsledek oznámila jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
Soud začal projednávat případ recidivisty Alexandra Klempara, který je obžalovaný z ubodání družky a pokusu o vraždu její známé na pražském Žižkově. (3. řijna 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Plné odůvodnění verdiktu zatím není dostupné. Obhajoba už dříve označila doživotní trest za nepřiměřeně přísný. Po neúspěchu u Nejvyššího soudu by Klempar teoreticky ještě mohl podat ústavní stížnost.

Motivem činu byla podle verdiktu žárlivost a pomsta. Klempar měl k bývalé partnerce majetnický vztah přesahující meze běžné žárlivosti. „Zavrženíhodnost činu je mimořádně vysoká, překračuje obvyklý rámec nejbrutálnějších vražd,“ uvedl loni v únoru předseda senátu Vrchního soudu v Praze Petr Smrž.

Pachatel čin nepopíral, ale tvrdil, že si na útok nepamatuje. „Strašně moc mě mrzí, co se stalo. Chci, aby mě soud pochopil v jedné věci - já jsem s ní žil, měl jsem s ní dítě, ona mi lhala, nedávala mi kluka, vymlouvala se,“ prohlásil. Družka mu nicméně syna půjčovala - hlídal ho i bezprostředně před vraždou.

Na obě ženy Klempar zaútočil v jejich bytě 24. srpna 2023. Deset dní předtím vyšel z vězení, kde byl na rok za prodej drog. Bývalé družce zasadil kuchyňskými noži řadu ran do celého těla. Její kamarádce proťal míchu a způsobil ochrnutí.

Poté z bytu odešel se svým devítiměsíčním synem, kterého předal známému a zavolal na sebe policii.

Z vězení předtím Klempar matce dítěte odeslal stovky zpráv z mobilního telefonu, který si tam opatřil. Zjistil totiž, že si během jeho pobytu za mřížemi našla jiného partnera. Vyhrožoval jí smrtí, ublížením na zdraví a tím, že ji „připraví o všechno“. Její spolubydlící měl za zlé to, že jeho bývalé partnerce v novém vztahu nezabránila.

