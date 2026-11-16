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Klempíř chce vyčkat s jednáním o zrušení poplatků ČT a rozhlasu

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  13:55aktualizováno  14:10
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Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...

Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Vlevo ministr kultury Ota Klempíř za Motoristy sobě na schůzi Sněmovny (11....
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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA). Ministerstvo kultury o tom informovalo na svém Facebooku po dnešním dopoledním videorozhovoru Klempíře s evropským komisařem Michaelem McGrathem o ochraně nezávislosti veřejnoprávních médií.

Jednání navázalo na písemnou komunikaci mezi českým ministerstvem kultury a Evropskou komisí, která začala na konci léta.

EMFA představuje důležitý evropský rámec ochrany svobody a nezávislosti médií. Mezi hlavní oblasti, které zákon a nařízení upravují, patří transparentnost vlastnictví médií, pravidla pro státní reklamu, ochrana novinářských zdrojů, posuzování koncentrace médií nebo ochrana obsahu na velkých platformách.

Klempíř podle svých slov považuje jeho řádné uplatňování za jednu z důležitých pojistek nezávislosti ČT a ČRo i v souvislosti s připravovanými změnami jejich financování.

McGrath při schůzce podle Klempíře zdůraznil klíčovou úlohu, kterou veřejnoprávní média hrají v demokraciích, a upozornil, že každá taková reforma musí zároveň zajistit, aby jejich financování bylo přiměřené, stabilní, udržitelné a předvídatelné. Eurokomisař rovněž připomněl, jak důležité je zajistit řádný konzultační a legislativní proces.

„Evropská komise je v úzkém kontaktu se všemi členskými státy včetně Česka, aby zajistila co nejrychlejší zakotvení záruk stanovených v Evropském aktu o svobodě médií, včetně těch, které se týkají veřejnoprávních médií, do vnitrostátních právních předpisů,“ sdělil k dnešnímu videohovoru Klempíře s McGrathem mluvčí Evropské komise Markus Lammert.

ANKETA: Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Na podporu České televize a České rozhlasu se kvůli obavám o jejich svobodu a nezávislost v neděli odpoledne shromáždily na Letenské pláni stovky tisíc lidí. Spolek Milion chvilek svolal protest proti zákonu, který spolu se zrušením poplatků od lidí a firem převádí financování veřejnoprávních médií na stát a ubírá jim peníze.

Adaptační (implementační) zákon k EMFA je český právní předpis, který upravuje národní legislativu tak, aby plně odpovídala přímo použitelnému nařízení EU. Česká vláda schválila návrh tohoto zákona 22. října 2025.

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