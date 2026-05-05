Podle prohlášení ministerstva kultury se podařilo v několika klíčových oblastech návrhu najít shodu nad konkrétní podobou návrhu. Odbory uvedly, že tlumočily ministrovi obavy z budoucnosti, chtějí se účastnit jednání chystané pracovní skupiny k zákonu, varují i před chystanou poslaneckou novelou.
Klempíř minulý týden o návrhu jednal se zástupci Rady ČT, tento týden se zástupci Rady ČRo a v úterý se zástupci odborových organizací. „Ujistili jsme, že navrhovaný model stojí na stabilním a předvídatelném financování prostřednictvím mandatorních výdajů ze státního rozpočtu. To by mělo eliminovat každoroční spory o rozpočet a zároveň naplnit požadavky Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) na předvídatelnost financování a podporu dalšího rozvoje médií,“ uvedlo ministerstvo.
Místopředsedkyně nezávislé odborové organizace ČT Praha Zuzana Bančanská sdělila, že zástupci zaměstnanců obou veřejnoprávních médií tlumočili ministrovi obavy z budoucnosti. „Ty vyvolává předložený vládní návrh zákona o médiích veřejné služby, především část o změně jejich financování,“ dodala.
Návrh, který představil Klempíř, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
„Zástupci odborů se s ministrem shodli, že je potřeba delší a hlubší diskuse o navrženém zákonu a požádali ho, aby byli začleněni do expertní skupiny, kterou avizoval premiér Andrej Babiš (ANO),“ dodala Bančanská. Klempíř to podle ní slíbil.
Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by měl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů ČT i ČRo připravil o stovky milionů korun. Před návrhem podle Bančanské odbory také varovaly. „Podle odborníků by uvedl ČT a ČRo do finančně neřešitelné situace,“ dodala.
Podle ministerstva se podařilo na úterní schůzce vyjasnit řadu otázek. „A v několika klíčových oblastech byla nalezena shoda nad konkrétní podobou návrhu,“ informoval úřad. Dialog s relevantními partnery podle ministerstva bude pokračovat.
Klempíř trvá na tom, že předloha garantuje pokračování nezávislosti ČT i ČRo, odboráři podle něj mohou vznést návrhy na další garance v připomínkovém řízení. Podle odborů by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat své poslání.
|
22. dubna 2026