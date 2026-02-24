Nehodu služebního auta s ministrem Klempířem zavinil jeho řidič

Pondělní nehodu, po níž ministr Oto Klempíř vyhledal vyšetření v nemocnici, zavinil řidič jeho služebního vozu, uvedla policie. Jel se zapnutým majákem. „Na místě byla škoda odhadnuta na 800 tisíc korun,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí policie Jan Daněk.
Ministr kultury Oto Klempíř. (26. ledna 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř. (26. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nehoda se stala v pondělí ráno na pražském Vítězném náměstí. „Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na Ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže. Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením,“ řekla po nehodě mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná.

„Bolela mě hlava od nárazu na airbag. V práci se bolest zhoršovala a začal jsem mít závratě,“ uvedl Oto Klempíř na svém Facebooku. Lékaři po vyšetření nezjistili krvácení do mozku ani jiné komplikace, ministr proto avizoval, že se v úterý vrátí do úřadu.

Vozidlo se zapnutým modrým majáčkem má přednost, nesmí ale ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Ministerský vůz Škoda Superb jel podle informací médií z ulice Jugoslávských partyzánů a na kruhovém objezdu se kolem 08:00 střetl s osobním automobilem značky Hyundai. Policie uvedla, že na místě nebyl nikdo zraněný a dechová zkouška u řidičů byla negativní.

