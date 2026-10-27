Klempíř odvolá exšéfa ČT Dvořáka z fondu audiovize. Máme rozdílné pohledy, řekl

„Zprávu jsme se dozvěděli oficiálně až teď z médií a je pro nás překvapením,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí fondu Pavlína Vítková.
Záhy své vyjádření připojil i odvolaný Petr Dvořák. „Rozhodnutí ministra kultury beru na vědomí. Nejsem jím zaskočen ani překvapen. O tom, že tento krok ministr chystá, mě informoval po telefonu dnes dopoledne,“ uvedl.
„Minulý týden přijal Státní fond audiovize jediné možné usnesení, když odmítl návrh ministra kultury na snížení podpory pro českou audiovizi na rok 2027. Návrh, který neodpovídá aktuální platné legislativě, který je zbrklý a nediskutovaný, ukazuje, s jakým respektem dnes ministerstvo kultury přistupuje k segmentu audiovize, jejž má na dobu čtyř let spravovat,“ zmínil dále Dvořák.
Působení v fondu audiovize vnímal podle svých slov jako přirozené pokračování svých rolí v komerční a veřejnoprávní televizi. „Velkou část svého profesního života jsem věnoval tomu, aby společnost prostřednictvím médií a kultury dostávala tu nejhodnotnější službu. Vždy jsem zároveň považoval za samozřejmé, že i člověk zastávající veřejnou funkci má otevřeně vyjadřovat své názory a stavět se proti tomu, co považuje za nesprávné,“ dodal.
Vláda minulý týden neschválila návrh rozpočtu fondu na rok 2027. Klempíř na jednání s jeho vedením požadoval snížení plánovaného objemu podpory audiovize na rok 2027 přibližně o 400 milionů. Představenstvo s tím ale nesouhlasilo a trvalo na podpoře 787,5 milionu korun, na které se usneslo v září při schválení krátkodobé koncepce pro příští rok.
Ministr Klempíř sdělil, že pokud se nepodaří schválit rozpočet do konce letošního roku, bude fond hospodařit v režimu rozpočtového provizoria. To znamená, že bude moci každý měsíc čerpat maximálně jednu dvanáctinu prostředků podle schváleného rozpočtu na rok 2026.
„Státní fond audiovize nás ujistil, že je i v režimu rozpočtového provizoria schopen zajistit financování dotačních výzev podle schválené krátkodobé koncepce na rok 2027. Rozpočtové provizorium tak samo o sobě neznamená rušení plánovaných výzev ani krácení prostředků určených na podporu audiovizuální tvorby,“ uvedl Klempíř.
Dvořák byl za ministerstvo do funkce zvolen v červnu 2025 za vlády Petra Fialy (ODS).
Fond podle ministra kultury zároveň počítá s přijetím nezbytných úsporných opatření, zejména v oblasti svého provozu. „Ministerstvo kultury jednoznačně ujišťuje domácí, ale samozřejmě i zahraniční filmové producenty, investory a žadatele o filmové pobídky, že již přidělené pobídky nejsou ohroženy,“ prohlásil Klempíř.
Ministerstvo kultury má k dispozici přehled konkrétních závazků alokací fondu pro roky 2026 až 2028 o celkovém objemu přibližně 3,5 miliardy korun. „S těmito alokacemi počítáme a rozpočtové provizorium samo o sobě neznamená žádné jejich zrušení. Podle informací fondu jsou prostředky na výplatu již schválených filmových pobídek zajištěny,“ sdělil Klempíř s tím, že rozpočtové provizorium může v jednotlivých případech ovlivnit harmonogram jejich vyplácení, nikoli ovšem samotné přiznané nároky.