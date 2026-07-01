Klempíř: Prezidentovi jsem vysvětlil, že veřejnoprávní média náš zákon neohrožuje

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  10:06aktualizováno  10:06
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Prezident Petr Pavel se v úterý setkal s ministrem kultury Otou Klempířem (za...

Prezident Petr Pavel se v úterý setkal s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). (30. června 2026) | foto: Kancelář prezidenta republiky

Ministr Oto Klempíř se ke schůzce s Petrem Pavlem nevyjádřil a při příjezdu i...
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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) při úterním setkání prezidentovi Petru Pavlovi vysvětlil, že zákon prosazovaný vládou veřejnoprávní média neohrožuje. Klempíř to v úterý uvedl na síti X. Vláda svým zákonem ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet a ubírá jim peníze, což může podle pracovníků médií, veřejnosti i opozice ohrozit nezávislost médií.

Pavel podle Pražského hradu při setkání Klempíře požádal o odbornou debatu o důvodech a efektech změn ve financování ČT a ČRo.

V úterý se Klempíř ke schůzce nevyjádřil, při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři. „Vysvětlil jsem panu prezidentovi, že ohrožení veřejnoprávních médií naším zákonem nehrozí a že financování živé kultury je naší prioritou,“ napsal v úterý ministr na síti X.

Hrad po schůzce uvedl, že se Pavel ptal Klempíře na to, jak bude vláda po změně financování garantovat nezávislost ČT a ČRo a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Prezident vyzval k odborné debatě, protože předpokládané snížení rozpočtů médií bude mít podle něj přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky, Ministr kultury je podle Hradu přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet, vláda schválila v polovině června. Návrh přiznává obou médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí se mají snížit proti letošku celkem o 1,4 miliardy korun a podle ČT a ČRo to povede k omezení výroby pořadů a propuštění 450 až 700 zaměstnanců ze 4250.

Pavel minulý týden uvedl, že tempo navrhovaných změn ponechává jen málo prostoru pro důkladnou odbornou debatu a zhodnocení důsledků. Klempíř dříve uvedl, že média proti současnosti neutrpí finanční újmu. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády.

Vláda změnu financování odůvodňuje mimo jiné úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.

30. června 2026
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Klempíř: Prezidentovi jsem vysvětlil, že veřejnoprávní média náš zákon neohrožuje

Prezident Petr Pavel se v úterý setkal s ministrem kultury Otou Klempířem (za...

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