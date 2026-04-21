Klempířův návrh je velmi nedokonalý, řekl Havlíčkovi šéf Českého rozhlasu Zavoral

Ve Sněmovně v úterý zhruba hodinu jednal s vicepremiérem a prvním místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem a s místopředsedou Sněmovny za hnutí ANO Patrikem Nacherem.
„Stále máme za to, že stávající systém je nejlepší možný,“ řekl po schůzce novinářům ve Sněmovně Zavoral. Tedy systém, který Českému rozhlasu zajišťuje měsíční koncesionářský poplatek 55 korun.
„Nám byla ze strany pana vicepremiéra přislíbena věcná odborná debata, tak, aby opravdu ten návrh zákona, který tady dnes existuje a který já jsem označil za za právní paskvil, aby tak nevypadal, aby se věci vypořádaly v rámci přípomínkového řízení,“ uvedl Zavoral.
Obdobně Česká televize dostává od diváků měsíční poplatek 150 korun. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve středu setká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem.
Klempíř minulý týden představil návrh, podle nějž veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu a bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu.
Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
