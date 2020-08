Klíčová složka vakcíny proti covidu by se v Česku měla vyrábět počátkem 2021

Praha Výroba klíčové složky vakcíny proti covidu-19 americké společnosti Novavax, která zakončila první fázi klinického testování své vakcíny, by měla ve středočeském výrobním závodu Praha Vaccines začít na začátku příštího roku. Výrobní kapacita závodu v Bohumili u Kostelce nad Černými bude dosahovat až jedné miliardy vakcinačních dávek ročně. Za firmu to sdělila v tiskové zprávě Jana Dudrová.

První fázi klinických testů zahájila společnost Novavax během května, v Austrálii testovala 131 lidí ve věku od 18 do 59 let. „Úspěšné výsledky testování první části, vyhodnocující imunogenicitu (schopnost vyvolat imunitní odpověď) a bezpečnost možné budoucí protilátky, posouvají nyní kandidátskou vakcínu do druhé části,“ uvedla firma.



Druhá fáze klinického testování bude zahájena v několika místech po celém světě včetně Jižní Afriky a zaměří se na imunitu, bezpečnost a schopnost snížení projevů onemocnění covid-19 u širšího věkového spektra. Třetí fáze testování je plánována rovněž na druhou polovinu roku také v několika zemích.

V českém závodě Praha Vaccines chce poté Novavax vyrábět rekombinantní povrchový S-protein koronaviru, který je schopen vyvolat potřebnou reakci imunitního systému, a je tak klíčovou složkou kandidátské vakcíny. Druhá klíčová složka vakcíny se bude vyrábět ve Švédsku. Obě složky se mají kompletovat v dalším z evropských závodů, kde se bude vakcína plnit do ampulek.

Českou společnost Praha Vaccines koupila americká firma Novavax letos v květnu od indické Cyrus Poonawalla Group, v dohledné době ji tak čeká oficiální přejmenování na Novavax CZ. Výrobní závod Praha Vaccines disponuje moderním výrobním zařízením s vysokým stupněm biologického zabezpečení a kromě výroby vakcíny proti koronaviru umožňuje například také výrobu vakcíny proti chřipce, kterou plánuje společnost Novavax výhledově zavést po odeznění koronavirové pandemie. Výrobní závod má v současné době přibližně 150 zaměstnanců se zkušenostmi v oblasti výroby vakcín.

Kromě českého závodu pracuje na výrobě vakcíny také několik zařízení spolupracujících se společností Novavax ve Spojených státech amerických, další v Evropě a také v Asii.

Od 1. března, kdy se v republice objevili první nakažení koronavirem, bylo v Česku zaznamenáno už celkem 19 401 případů covidu-19. Z nemoci se dosud vyléčilo asi 70 procent nakažených. Zhruba od poloviny července vytrvale roste počet lidí aktuálně trpících covidem-19, kterých je nyní 5436, nejvíce od začátku epidemie.