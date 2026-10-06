Doležal iDNES.cz řekl, že Zemanova účast je potvrzena a že by měl vystoupit v 11 hodin. Seminář, který se koná v hlavním sále dolní komory Parlamentu, začal o hodinu dříve.
Západní chamtivost se nás pokouší o naši svrchovanost připravit, prohlásil Okamura
„Evropská unie směřuje k mocenskému úpadku,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. „Západní chamtivost se nás pokouší o naši svrchovanost připravit,“ tvrdil Okamura.
Na akci vystoupí i bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, který nyní vede spolek Svatopluk. Loni ve volbách do Sněmovny podpořil hnutí Stačilo! i SPD.
Bývalý sociální demokrat Miloš Zeman se kolem politiků extrémní pravice i levice objevuje stále častěji.
Minulý týden v Chomutově podpořil stranu PRO Jindřicha Rajchla, která ve městě kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě. Zeman vystoupil na besedě věnované tématu Sudetští Němci a útok na suverenitu ČR.
Zeman v Chomutově uvedl, že podporuje konkrétní kandidáty hnutí PRO, kteří kandidují do senátu. Jmenoval Milana Lopraise, který usiluje o senátorské křeslo v barvách PRO v obvodu Ostrava – město. Zmínil také Jana Skalického, který kandiduje do senátu v Děčíně.
Spolu s Rajchlem, Drulákem a europoslankyní za komunisty Kateřinou Konečnou vystoupil v září také bývalý prezident Zeman i na konferenci v pražském hotelu Duo, kterou uspořádal spolek Svatopluk.
Ve stejném bloku jako Zeman promluvil na dálku ruský politolog Fjodor Lukjanov, propagandista blízký Vladimirovi Putinovi. Lukjanov je zapsaný i na sankčním seznamu Evropské unie.
V září Zeman navštívil i kampaň vládního hnutí ANO. V Kolíně podpořil bývalou poslankyni Andreu Brzobohatou, která usiluje o zvolení do Senátu.
Ještě jako úřadující prezident vyjádřil v říjnu 2021 podporu hnutí ANO, stejně jako v komunálních volbách v roce 2022. V lednu 2023 pak podpořil předsedu hnutí a současného premiéra Andreje Babiše v prezidentské volbě, v níž šéf ANO prohrál souboj s Petrem Pavlem.
Loni ve volbách do Sněmovny Miloš Zeman veřejně podpořil koalici Stačilo! v čele s komunistkou Kateřinou Konečnou. Jeho podpora ale nepomohla. Koalice Stačilo! se nedostala do Sněmovny.
Přímý přenos semináře k vlastenectví a kolaboraci