Klíčový krok: začíná očkování nejmladších, pomůžou myslivci i youtubeři. Souhlas rodičů netřeba

Praha V Česku nastal moment, který rozhodne, jestli očkovací kampaň a s ní i návrat k toužebně očekávanému normálu proběhne úspěšně. S úderem půlnoci na pátek se registrace k získání vakcíny otevřela i pro skupinu mladých lidí mezi 16. a 29. rokem života. „Je to 1 485 433 lidí a věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ povzbuzoval už dopředu premiér Andrej Babiš (ANO).

Apel na mladé je namístě. Jelikož sami nejsou rizikovou skupinou, nejsou do očkování tak nažhaveni. „Zájem mezi mladšími respondenty s nižším vzděláním, z menších obcí a mezi chudými lidmi je stále jen okolo 50 procent,“ sdělil pro Lidovky.cz sociolog Daniel Prokop.



Spolu se svým týmem zpracovává dlouhodobý průzkum Život během pandemie. Jeho aktuální data ukazují, že plných 36 procent ve skupině 18 až 34 let odmítá vakcínu úplně. Dalších 13 procent neví, jestli se očkovat dají.

K tomu, aby se na injekci přihlásili, ani šestnáctiletí nepotřebují souhlas rodičů. Rozhodnutí je tak čistě na nich. „Nyní je důležité, aby mladí projevili zájem a udělali společně s námi pomyslnou tečku za koronavirem. Očkování znamená návrat do normálního života,“ sdělil pro Lidovky.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Obecně se soudí, že aby země dosáhla takzvané kolektivní imunity, potřebuje proočkovat asi 65 procent obyvatel. Ukončenou vakcinaci má přitom v současnosti jen necelých 15 procent Čechů.

Motivací pro nejmladší může být zahraniční dovolená a obecně léto prožité bez komplikací a omezení. „Plánuji se registrovat hned v noci, hlavně kvůli prázdninám bych to ráda měla co nejdřív za sebou, je to trochu boj s časem,“ popsala pro Lidovky.cz vysokoškolská studentka Kateřina z Prahy.

Kupříkladu mezi dávkami Pfizeru je interval 42 dní, přičemž mnohé státy vyžadují několikatýdenní odstup od ukončené vakcinace, aby očkování uznaly a člověka bez problému pustily na své území.

Otázkou je, co udělá otevření registrace mladým s očkovacími místy. Z některých krajů už zaznívá, že kvůli většímu počtu žadatelů se bude na termíny injekcí čekat déle. O prodloužení čekací doby na vakcínu způsobeném očekávaným přílivem mladších zájemců o injekci hovořil například koordinátor očkování ve Zlínském kraji Jiří Lučan.

Stejný názor zazněl kupříkladu i z Pardubického regionu.

Ministr zdravotnictví si je ale jistý, že všechno proběhne, jak má.

„Jsem přesvědčen, že systém je na rozšíření očkování i pro nižší ročníky připraven. Kolegové z ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s armádou se naplno věnují složité logistice a dělají maximum pro to, abychom byli schopni očkovat co nejvíce lidí,“ řekl pro Lidovky.cz Vojtěch.

Na možné potíže ale upozorňují i další. „Pokud by zájem mladších byl třicet procent, pak žádný výrazný problém nenastane, ale už při padesáti procentech by do systému ,přiteklo‘ 750 000 lidí, tedy o něco víc, než kolik čeká na první dávku,“ zdůrazňuje programátor Marek Sušický, který je spoluautorem webu OpenDataLab, jenž má lidem usnadnit výběr očkovacího místa na základě rychlosti očkování.

Rozhodnout se chtějí sami

Upozornil také, že pro zájemce o první dávku vakcíny (kam budou spadat i ti nejmladší) je kapacita celého systému zhruba poloviční. Důvod je v tom, že se doočkovávají druhé dávky z doby, kdy se prodloužil interval mezi oběma injekcemi na 42 dní. Čekací doby se tím pádem v důsledku prodlouží.



O tom ostatně hovořil i zlínský koordinátor očkování Lučan. „Bude se dávat méně prvních dávek a hrozí prodloužení čekací doby na očkování,“ uvedl včera.

Míra případného zatížení systému ovšem souvisí se zájmem mladých. Těch je sice skoro milion a půl, ne každý v této věkové skupině ovšem prahne po covidové vakcíně. Některé mladší ročníky výhody spojené s volným pohybem tolik nelákají. A tak mnozí z nich stále zvažují pro a proti.

„S mladými často hovořím a pro ně je zásadní, aby měli co nejvíce informací o očkování. Potřebují nabýt přesvědčení, že je pro ně vakcína přínosná. A rozhodně se o tom chtějí rozhodnout sami, svobodně,“ sdělil pro Lidovky.cz lékař a místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Člen vakcinologické společnosti Daniel Dražan míní, že mladí jsou stále málo informováni o tom, proč je očkování důležité i v jejich věku. A stejně tak málo chápou, že vakcíny jsou bezpečné.

Rezervovaný přístup lidí pod třicet let potvrzují i názory některých z nich. ,,Očkovat by se měli hlavně lidé patřící do rizikové skupiny, do které já nepatřím. Snažím se žít aktivně a zdravě, což považuji v mém případě za dostatečnou ochranu. Covid jsem prodělal s mírnými příznaky, a proto očkování neplánuji,“ sdělil pro Lidovky.cz osmadvacetiletý František, jenž nemoc a její následky nijak nezlehčuje.

Dražan je ale přesvědčen, že ochrana před virem je důležitá pro všechny. „Čím víc lidí bude očkováno, tím menší šanci bude mít virus v populaci cirkulovat, budou chráněni i lidé, jimž vakcína z různých zdravotních důvodů nefunguje a virus bude mít mnohem nižší šance tvořit mutace a tím nové nebezpečnější varianty,“ dodává.

‚Udělejme tečku za koronavirem‘

Přesvědčit váhavé, že vakcína má smysl, je úkolem vládní očkovací kampaně. Tento měsíc se má vystupňovat. S otevřením registrace pro nejmladší se do ní zapojují také influenceři a rozšiřuje se na sociální sítě, kde ji podpořili například herečka Iva Pazderková, zpěvák Adam Mišík nebo youtubeři Adam Lysek a Lukáš Fritscher.



Na osvětě se budou podílet také zájmové spolky, jako Orel, Junák či myslivecká jednota, a též organizace zastupující národnostní a náboženské komunity.

Cílem národní kampaně postavené na sloganu „Udělejme tečku za koronavirem“ je, aby se k očkování přihlásilo alespoň 70 procent dospělé populace. Ne všichni jsou však ze zvolené propagační strategie nadšeni.

,,Kampaň k podpoře očkování proti covidu-19 je v České republice od počátku velmi málo nápaditá a nepřesvědčivá, což je u mladé generace zvlášť velký problém,“ domnívá se Kaňkovský.

Podle místopředsedkyně opozičních Pirátů Olgy Richterové je zásadním problémem, že si vláda nedala zpracovat robustní výzkum, ze kterého by zjistila, co lidi k vakcinaci vede a co je od ní naopak odrazuje.

„To musí předcházet jakékoliv cílené kampani. V tuhle chvíli tak netušíme, co lidi vede k tomu se nenechat očkovat, netušíme, co je motivuje a čeho se obávají. Bez této znalosti bude kampaň střílet naslepo a nebude příliš efektivní,“ dodala.