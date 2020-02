Klienti by se mohli vrátit do domu ve Vejprtech koncem února

Vejprty (Chomutovsko) První klienti domu pro postižené ve Vejprtech na Chomutovsku by se mohli po požáru do domova vrátit koncem února. Při tragickém požáru domu zemřelo v lednu osm lidí. Nyní se čeká na dokončení stavebních úprav v přízemí domu Kavkaz, kam by se poté mohlo nastěhovat 11 klientů.

Jisté ale je, že se do domova již nevrátí tři muži podezřelí ze žhářství, kteří byli převezeni do psychiatrické léčebny, řekl ve středu ředitel městských sociálních služeb Viktor Koláček. Vejprty dostanou od Ústeckého kraje milion korun. Zaměstnanci krajského úřadu vybrali na pomoc 70 tisíc „Nyní probíhají práce v přízemí, obkládá se tam sádrokarton. Pak se přízemí oddělí provizorní příčkou od zbytku budovy a tam ty práce budou na měsíce. Zatím ale jde vše dobře, podle plánu,“ řekl Koláček. „Současně vše konzultujeme s hygienou i s požárníky, abychom měli jejich povolení,“ dodal. Kompletní rekonstrukce domu Kavkaz by se podle něj mohla stihnout do léta. Podle předběžných odhadů by rekonstrukce měla vyjít na sedm milionů korun a tyto náklady by měla pokrýt pojistka. Hořet začalo v domově v neděli 19. ledna časně ráno. Ohnisko požáru bylo ve společenské místnosti a podle policie byla příčinou manipulace s otevřeným ohněm. Při požáru, který byl druhým nejtragičtějším v Česku za posledních 30 let, bylo ohroženo 34 klientů domova a jeden vychovatel. VIDEO: Ve Vejprtech zemřelo při požáru osm lidí. Klienti se již dříve pokoušeli objekt zapálit Ředitel uvedl, že chce snížit kapacitu domova i kvůli bezpečnosti klientů a zaměstnanců. Z původních 36 klientů by se měla snížit na 30. Do domova se pak pravděpodobně vrátí ti samí klienti, kteří v něm bydleli. „Klienti nechtějí jinam. Každým dnem se ptají, kdy se mohou vrátit,“ uvedl Koláček. Jeden klient, který se při požáru vážně zranil, zůstává v nemocnici. Tři klienti domova Kavkaz, které ředitel podezírá ze založení požáru, zůstávají v psychiatrické léčebně. „My jsme s nimi rozvázali smluvní vztah. Byly tam známky možné recidivy, takže se do našich zařízení ve Vejprtech již nevrátí,“ řekl Koláček. Ani jeden z přemístěných klientů neměl jako opatrovníka město Vejprty. Podle Koláčka vedení domu nebude na klienty podávat trestní oznámení. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. Požár ve Vejprtech způsobil někdo z klientů, řekl ředitel domova. Příčinou byla manipulace s otevřeným ohněm Aktuálně je podle ředitele ve finanční sbírce vyhlášené po požáru 1,4 milionu korun. Získané finanční prostředky by chtělo vedení domu využít především na protipožární opatření a zlepšení stavu domova i jeho péče. „Již jsme dostali pět milionů z ministerstva financí a chtěli bychom z toho i ze sbírky pořídit věci nad rámec pojistky. Rád bych z toho nakoupil například protipožární čidla,“ řekl Koláček. Finanční pomoc vzešla také od zaměstnanců krajského úřadu, vybrali mezi sebou 70 000 korun. Pomoct obci se snaží také okolní města, kupříkladu Chomutov schválil finanční dar 100 000 korun. Další města také slíbili finanční prostředky.