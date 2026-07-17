Papírové jízdní řády na zastávkách ani elektronické tabule na těch nejfrekventovanějších stanicích informaci o klimatizovaných vozech neobsahují. Cestující se k ní ale mohou dostat díky některým aplikacím. Poradíme, které to jsou a kde hledat.
Mapa PID
Nejkomplexnější, ale uživatelsky ne příliš přívětivý způsob nalezení klimatizovaného spoje nabízí mapa PID. Zobrazuje aktuální informace o všech vozidlech pražské MHD, které jsou právě v provozu. Najít na ní lze konkrétní linky, nízkopodlažní spoje nebo právě klimatizované vozy.
Hledání je možné po vyplnění čísla linky nebo zaškrtnutí příslušného piktogramu – vozíčku pro nízkopodlažní nebo vločky pro klimatizovaná vozidla. Po zvolení kritéria se všechny spoje, které ho nesplňují, zbarví došeda a ustoupí do pozadí.
Náhled aplikace PID Lítačka
PID Lítačka
Aplikace PID Lítačka má tu výhodu, že umí při vyhledání spojů ukázat ty klimatizované.
Označuje je sněhovou vločkou, tedy stejným piktogramem, jaký se dá najít přímo na dveřích klimatizovaných vozidel MHD.
Nalezení vločky v aplikaci není úplně intuitivní.
Nejprve je třeba si přepnout na Rozšířené hledání, teprve poté zadat odkud a kam chcete jet.
Výsledek přímo sněhovou vločku neobsahuje, pro její nalezení je třeba si rozkliknout detail spoje. Potom už uživatel vidí, zda tramvaj či autobus klimatizaci mají.
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Jízdní řády Seznam.cz
Náhled aplikace Jízdní řády
Aplikace Jízdní řády od Seznamu poskytuje informaci o klimatizaci bez složitého rozklikávání detailů. Najdete ji (také v podobě vločky) hned u konkrétního navrženého spoje. A co víc, takto aplikace umožňuje omezit vyhledávání spojení jen na klimatizovaná vozidla.
Jízdní řády od Seznamu je možné otevřít také v prohlížeči. Kromě označení klimatizovaných spojů je možné hledat spojení vyloženě podle kritéria, aby všechny nalezené spoje byly klimatizované.
V aplikaci je nutné zvolit při hledání Rozšířené hledání a poté zvolit vločku. V prohlížeči je tato volba skrytá pod Možnostmi.
Které vozy v MHD Praha jsou klimatizované?
Zdaleka ne všechny. Jen u trolejbusů má cestující jistotu, že nastoupí do klimatizovaného spoje. Z tramvají je klimatizovaná sotva pětina. Znalci vědí, že klimatizované tramvaje Škoda T 15 mají žlutou masku. Od loňského roku se ale postupně vybavují klimatizací i další „té patnáctky“, takže šedá maska neznamená automaticky, že ve voze bude horko. Navíc po hlavním městě jezdí i další typy tramvají, které žlutou masku nemají nikdy.
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To, že má vůz klimatizaci, ještě neznamená, že je zapnutá. Řidiči ji zapínají při 22 stupních. Navíc účinek klimatizace mohou snížit otevřená okna, což platí zejména v autobusech.
Klimatizované jsou v Praze:
- všechny trolejbusy
- přes 70 % autobusů
- 147 tramvají (z celkového počtu 770, což je 19 %)