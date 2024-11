Klokánka na útěku vypátral dron s termovizí, neposedné mládě dostane GPS lokátor

Klokánek jménem Kjůt neutekl daleko, pobýval v přírodní lokalitě Červeňák, která je u Pohádkové zahrady.

„Našli jsme ho ve spolupráci s hasiči, vyslali k nám pána s dronem. Našel ho v neprostupném terénu. Trochu jsem se bála, aby ho na Červeňáku nehonil nějaký pes, lidé tam s nimi chodí na procházku. Kjůt byl vyděšený a rychle měnil pozice, dron ho dál trasoval a díky tomu se nám ho podařilo odchytit. Teď už je v pohodě a zcela v pořádku,“ řekla Romana Vojířová z Pohádkové zahrady.

Mládě klokana rudokrkého se v zahradě pohybuje běžně mezi návštěvníky a není nebezpečné, je ale plaché.

Zhruba půlroční klokánek, který měří na výšku asi 40 centimetrů, bude v dospělosti dosahovat zhruba do pasu dospělého člověka. Je to sirotek, protože jeho rodiče zemřeli poté, co je někdo nakrmil pečivem, což se nesmí.

„My jsme si ho vzali ze soukromého chovu, abychom ho dochovali. Nosíme ho ve vaku. Je ještě malinký, měl by být s mámou ve vaku, ale ta mu zemřela,“ řekla Vojířová.

Není to poprvé, co neposedný vačnatec ze zahrady uprchl. Před čtrnácti dny se vypravil objevovat krásy Pardubic dokonce ze zamčeného příbytku. „Po třech hodinách hledání se Kjůt sám vrátil do zahrady. Nevíme, jak zmizel ze zamčeného domečku ani jak se zvládl dostat za plot zpět… ale je doma a my můžeme jít spát,“ uvedli tehdy na sociálních sítích provozovatelé Pohádkové zahrady.

Aby měli v Pohádkové zahradě nad puberťákem kontrolu, dostane na krk speciální lokátor. „Dáme mu na krk GPS tracker, abychom přesně věděli, kde se pohybuje, kdyby náhodou zase utekl,“ řekla Vojířová. Zahrada teď opraví všechny díry v plotě, které tam schválně udělala, aby se klokan mohl sám vrátit domů.

O klokanovi na útěku informovali na sociálních sítích i pardubičtí strážníci.